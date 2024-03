A- A+

MUNDO Centenas de russos comparecem ao funeral de Navalny em Moscou Caixão com o corpo do opositor russo Alexei Navalny chegou nesta sexta-feira (01) à igreja de Moscou em que acontecerá o funeral

Centenas de russos compareceram nesta sexta-feira (1) à igreja de Moscou em que acontecerá o funeral do líder opositor Alexei Navalny, sob rigorosas medidas de segurança.

Diante do templo, ao sudeste de Moscou, uma grande fila foi formada. Várias pessoas estavam com flores e outras choravam. As forças de segurança instalaram barreiras na região.





O caixão com o corpo do opositor russo Alexei Navalny chegou nesta sexta-feira à igreja de Moscou em que acontecerá o funeral, na presença de milhares de pessoas que se reuniram nas imediações do templo, anunciou a equipe do ativista.

Um dos colaboradores mais próximos de Navalny, Ivan Zhdanov, publicou no Telegram um vídeo que mostra vários homens retirando o caixão do carro funerário. "Será necessário tempo para preparar o funeral. A família vai entrar na igreja", disse.

