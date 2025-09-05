A- A+

ESTADOS UNIDOS Centenas de sul-coreanos detidos em operação migratória em fábrica nos Estados Unidos Donald Trump voltou à Casa Branca em janeiro com a promessa de deportar milhões de trabalhadores em situação irregular

Centenas de sul-coreanos foram detidos em uma operação migratória efetuada em uma fábrica ainda em construção de baterias das empresas Hyundai e LG na Geórgia, Estados Unidos, informaram nesta sexta-feira (5) as autoridades de Seul e fontes que acompanham o caso.

Na quinta-feira, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) deteve até 450 pessoas no local em que está sendo construída uma fábrica de baterias para Hyundai e LG, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

A Coreia do Sul é um importante fabricante mundial de automóveis e de componentes eletrônicos, com várias unidades de produção nos Estados Unidos.

Grandes empresas como o grupo automotivo Hyundai e o grupo de tecnologia LG investiram bilhões de dólares no desenvolvimento de fábricas nos Estados Unidos.

"Vários cidadãos coreanos foram detidos na operação no estado da Geórgia", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Seul, Lee Jae-woong.

Uma fonte que pediu anonimato disse à AFP que quase 300 sul-coreanos foram detidos.

Lee fez um apelo às autoridades americanas. "As atividades econômicas de nossos investidores e os direitos e interesses legítimos de nossos cidadãos não podem ser injustamente prejudicados", enfatizou.

O governo de Seul informou que enviou funcionários diplomáticos ao local e expressou "preocupação" à embaixada dos Estados Unidos.

Em julho, Seul prometeu 350 bilhões de dólares (1,9 trilhão de reais) em investimentos nos Estados Unidos para garantir seu acesso ao mercado local, além de mitigar as políticas tarifárias do presidente Donald Trump.

O republicano voltou à Casa Branca em janeiro com a promessa de deportar milhões de trabalhadores em situação irregular.

O escritório de Atlanta do Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos anunciou na rede social X a detenção de quase 450 "imigrantes em situação ilegal" durante uma operação na fábrica, uma joint venture formada por Hyundai e LG.

Em março, a Hyundai anunciou um investimento bilionário nos Estados Unidos, incluindo uma nova fábrica de aço de 5,8 bilhões de dólares (31 bilhões de reais).

O investimento na Louisiana, aliada ao aumento da produção de carros e uma unidade de robôs, deve gerar cerca de 25.000 empregos nos Estados Unidos nos próximos quatro anos, segundo a empresa.

O Hyundai Motor Group afirmou à AFP que não comentaria a operação.

