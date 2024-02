Centenas vão às ruas na Sérvia contra indulto de condenados por assassinato de jornalista

A- A+

Centenas de pessoas protestaram nas ruas da capital sérvia, Belgrado, nesta segunda-feira (5), contra uma decisão de recurso que absolve quatro ex-agentes dos serviços de Inteligência, condenados em primeira instância pelo homicídio, em 1999, de um jornalista muito crítico do governo.

Slavko Curuvija, proprietário e editor-chefe de dois jornais independentes, foi uma das vozes críticas mais influentes na Sérvia na década de 1990. Foi morto a tiros na frente de sua casa em Belgrado, em 11 de abril de 1999.

À época, a Sérvia estava sob as bombas da Otan, no âmbito de uma operação em resposta à brutal repressão que o regime de Milosevic exerceu contra a rebelião separatista dos albaneses do Kosovo.

O ex-chefe dos serviços de Inteligência Radomir Marković e outro funcionário de alto escalão do mesmo órgão, Milan Radonjić, foram condenados a 30 anos de prisão. Outros dois membros proeminentes dos serviços de segurança, Ratko Romić e Miroslav Kurak, foram condenados a 20 anos de prisão cada.

Os quatro foram absolvidos em 2 de fevereiro, em uma sentença muito criticada pela ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF), pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), pela oposição sérvia, pela comunidade internacional e por diversas associações de defesa dos direitos dos jornalistas.

Na segunda-feira, várias centenas de pessoas fizeram 25 minutos de silêncio para denunciar "25 anos sem justiça".

O indulto "é uma mensagem do Estado para os jornalistas, dizendo-lhes que não estão protegidos", reagiu o presidente da Associação Independente de Jornalistas da Sérvia, Zeljko Bodrozic.

"E o que os cidadãos deveriam ver é que eles próprios não estarão protegidos, se os jornalistas não estiverem", completou.

Veja também

CONFLITO NO ORIENTE MÉDIO ONU anuncia apuração independente sobre agência após Israel acusar participação em ataque terrorista