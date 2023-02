A- A+

carnaval 2023 Central de achados e perdidos do Carnaval de Olinda funcionará 24 horas durante a folia de momo Espaço está localizado na sede da Guarda Municipal do município, na avenida Santos Dumont, 177, no bairro do Varadouro

A Central de achados e perdidos do Carnaval de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, funcionará 24 horas durante a folia de momo. O serviço vai auxiliar as pessoas que tiveram os documentos perdidos ou extraviados durante o Carnaval na cidade.



O espaço, inaugurado nessa quinta-feira (17), está localizado na sede da Guarda Municipal do município, na avenida Santos Dumont, 177, no bairro do Varadouro.



De acordo com a Secretaria de Segurança Cidadã de Olinda, a orientação para quem encontrar documentos ou pertences extraviados é entregá-los aos guardas municipais ou policiais militares de serviço. A entrega também pode ser realizada na Casa do Turista, nos Quatro Cantos; no Posto de Atendimento ao Turista, no Alto da Sé; na sede da Ciatur ou na sede da própria Secretaria de Segurança Cidadã, no Varadouro.



"Assim que os documentos ou objetos forem entregues na Central, os agentes farão a triagem e irão inserir no sistema. Se a pessoa for pessoalmente até a Guarda Municipal de Olinda, e os documentos ou objetos não forem localizados, lá mesmo poderá ser feito um boletim de ocorrência, caso o cidadão solicite, sem precisar ir até uma delegacia de polícia”, afirmou o secretário de Segurança Cidadã, Cel Pereira Neto.





Durante da inauguração do espaço, a gestão da cidade entregou coletes balísticos, armas não letais do tipo sparks e algemas da Patrulha Maria da Penha, para serem usadas em casos de violência contra mulheres.



Equipamentos serão usados pela Guarda Municipal. Foto: Divulgação/Secretaria de Comunicação de Olinda

Os objetos poderão ser usados pelos guardas municipais, que realizaram um curso de reciclagem sobre o uso de armas com baixa letalidade. "Essas capacitações são importantes para qualificar nossos profissionais ao uso adequado e correto desses dispositivos elétricos incapacitantes. Isso garante mais segurança no momento do uso, bem como entender quais contextos é possível utilizar esse instrumento”, informou o subinspetor da guarda municipal de Olinda, Jeferson Alves.

