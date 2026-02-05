Central de Perdidos e Achados de Olinda funcionará 24h durante o Carnaval; saiba onde
Foliões que perderem algum documento ou objeto podem tentar encontrá-lo no local
Quem perder algum documento ou objeto durante o Carnaval de Olinda poderá tentar encontrar o item na Central de Perdidos e Achados da cidade, que funcionará 24 horas por dia durante a Folia de Momo.
Segundo a prefeitura de Olinda anunciou nesta quinta-feira (5), em coletiva de imprensa para anunciar os detalhes da festa, o posto funcionará na sede da Secretaria de Segurança Cidadā, na Avenida Santos Dumont n° 177 – lado B, ao lado da Secretaria de Fazenda e Administração.
O funcionamento será ininterrupto entre a quinta-feira (12), dia da abertura oficial do Carnaval na cidade, e a Quarta-Feira de Cinzas (18).
Para verificar se um documento ou objeto perdido foi encontrado, o cidadão pode consultar a central antes de ir ao local. O contato deve ser feito por meio de mensagem enviada ao contato de WhatsApp (81) 9.8979-0054.
Outra opção é acessar o site da Prefeitura de Olinda e clicar na aba "Serviços".
Ainda será oferecida aos foliões na central a confecção de Boletim de Ocorrência (BO), por meio da Delegacia Interativa, hospedada no site da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), com impressão do BO.
Operações para entrega
A prefeitura de Olinda também anunciou que fará, durante o Carnaval, operações para entregar documentos e bens encontrados. Os locais que receberão a iniciativa serão:
- Secretaria de Segurança Cidadã de Olinda, na Avenida Santos Dumont, 177, Varadouro;
- Delegacia Móvel da Polícia Civil de Pernambuco, na Avenida Liberdade (no acesso principal à Praça do Carmo);
- 1º Batalhão Turístico de Pernambuco (BPTur), na Avenida Sigismundo Gonçalves, n° 515, Varadouro;
- Delegacia de Polícia Civil do Varadouro, na Av. Olinda Dom Hélder Câmara, 160 - Varadouro;
- 1° BPM, na Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcanti, 5075, Rio Doсe;
- Estrutura da Guarda Civil Municipal de Olinda, na Praça Monsenhor Fabrício, defronte à Prefeitura de Olinda;
- A qualquer guarda civil municipal de Olinda e policiais civis ou militares de serviço na cidade, a qualquer momento.