SAÚDE Central de Saúde Bucal do Sassepe realiza mais de 18.000 atendimentos até novembro Clínica é formada por uma equipe de 44 colaboradores, com diversos tipos de serviços e de atendimento a diferentes públicos

A Central de Saúde Bucal do Sassepe, localizada no bairro da Torre, contabiliza um total de 18.485 atendimentos até o mês de novembro deste ano.

A clínica é formada por uma equipe de 44 funcionários, entre dentistas, auxiliares de saúde bucal, enfermeiras, pessoal administrativo, de segurança e de limpeza.

Oferece serviços de: endodontia (realização de canal), periodontia (tratamento de doenças na gengiva), odontopediatria, exodontia (extrações simples), buco maxilo facial (extrações complexas).

Além disso, oferece serviços de perícias odontológicas, restauração, atendimento a pessoas com deficiência, pacientes oncológicos e aos que têm problemas sistêmicos como, cardiopatia, hipertensão e diabetes.

Este ano, de acordo com Romeika Vasconcelos, coordenadora da Central, o serviço foi contemplado com reformas na estrutura, e com a chegada de novos equipamentos odontológicos como: máquina de ultrassom (04); protetores radiográficos (04); câmara escura (06); canetas de alta rotação (15), para cortar e remover tecidos, como cárie e restaurações antigas; canetas de baixa rotação (15), para acabamento e polimento de restauração; contra ângulo (05), peça que serve para remover osso junto com as brocas; e seladora (02), para vedar embalagens de kits odontológicos que vão para esterilização.

A Central de Saúde Bucal funciona na Rua Conde de Irajá, 176 - Bairro da Torre, funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h.

Para o agendamento de consultas de usuários do Sassepe no Recife e Região Metropolitana, ligar para o número 0800-284-2727. Para pacientes do interior do estado, o número é 0800-281-7373.

Também é possível marcar consultas pelo telefone 4020-2626, que aceita ligações de celular. Outra forma de marcar consultas é por meio do site.

