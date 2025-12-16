Ter, 16 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça16/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SAÚDE

Central de Saúde Bucal do Sassepe realiza mais de 18.000 atendimentos até novembro

Clínica é formada por uma equipe de 44 colaboradores, com diversos tipos de serviços e de atendimento a diferentes públicos

Reportar Erro
Houve um aumento expressivo de 2.202 consultas comparado ao ano de 2024, que até setembro teve 16.283 atendimentosHouve um aumento expressivo de 2.202 consultas comparado ao ano de 2024, que até setembro teve 16.283 atendimentos - Foto: Central de Saúde Bucal / Divulgação

A Central de Saúde Bucal do Sassepe, localizada no bairro da Torre, contabiliza um total de 18.485 atendimentos até o mês de novembro deste ano.

A clínica é formada por uma equipe de 44 funcionários, entre dentistas, auxiliares de saúde bucal, enfermeiras, pessoal administrativo, de segurança e de limpeza.

Oferece serviços de: endodontia (realização de canal), periodontia (tratamento de doenças na gengiva), odontopediatria, exodontia (extrações simples), buco maxilo facial (extrações complexas).

Além disso, oferece serviços de perícias odontológicas, restauração, atendimento a pessoas com deficiência, pacientes oncológicos e aos que têm problemas sistêmicos como, cardiopatia, hipertensão e diabetes.

Leia também

• Câmara aprova projeto que exclui gastos temporários com saúde e educação da meta do arcabouço fiscal

• Lucro de planos de saúde tem alta de 140% e alcança R$ 6,3 bilhões no terceiro trimestre

• Centro de Saúde Mental inaugura atendimento para mulheres vítimas de violência

Este ano, de acordo com Romeika Vasconcelos, coordenadora da Central, o serviço foi contemplado com reformas na estrutura, e com a chegada de novos equipamentos odontológicos como: máquina de ultrassom (04); protetores radiográficos (04); câmara escura (06); canetas de alta rotação (15), para cortar e remover tecidos, como cárie e restaurações antigas; canetas de baixa rotação (15), para acabamento e polimento de restauração; contra ângulo (05), peça que serve para remover osso junto com as brocas; e seladora (02), para vedar embalagens de kits odontológicos que vão para esterilização.

A Central de Saúde Bucal funciona na Rua Conde de Irajá, 176 - Bairro da Torre, funciona de segunda a sexta-feira, das 7h  às 20h. 

Para o agendamento de consultas de usuários do Sassepe no Recife e Região Metropolitana, ligar para o número 0800-284-2727. Para pacientes do interior do estado, o número é 0800-281-7373.

Também é possível marcar consultas pelo telefone 4020-2626, que aceita ligações de celular. Outra forma de marcar consultas é por meio do site.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter