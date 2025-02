A- A+

Carnaval 2025 Central do Carnaval 2025 abre nesta quarta (26); confira serviços Espaço no Recife Antigo oferece apoio essencial, opções gastronômicas variadas e celebra a economia criativa durante a folia

Instalada no entorno da Praça do Arsenal e na Rua do Observatório, no Bairro do Recife, a Central do Carnaval, estrutura colocada pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, funcionará a partir desta quarta (26), das 16h às 0hh - horário que será mantido até a quinta-feira (27). Da sexta-feira (28) até a Quarta de Cinzas, no dia 4 de março, o funcionamento é ampliado até 02h, com opções de serviços essenciais, experiências gastronômicas e estímulo à economia durante as festividades.

A Central do Carnaval reúne três grandes áreas: Arena Gastronômica, Central de Serviços e Central do Artesanato, além de espaços dedicados à saúde, informação e bem-estar.

A Arena Gastronômica é articulada em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco (ABRASEL-PE). Serão 13 restaurantes mais uma operação simples, oferecendo desde pratos regionais até opções rápidas.

O espaço terá os opções gastronômicas do Bregoso Burguer, Casa da Macaxeira, Cia de Sanduíches, Crepitxo, Dom Espeto, Hakata, My Burger, Najah Esfihas, No Kasquin, O Rei das Coxinhas, Plim, Popcorn Doce Infância, República dos Pastéis e Wayne's Burger

Em 2024, a Arena Gastronômica registrou um faturamento recorde de R$ 1 milhão, um crescimento de 36,8% em relação ao ano anterior, com 56 mil foliões atendidos. Para 2025, a expectativa é superar os números. A decoração é inspirada nas ilustrações oficiais do Carnaval do Recife 2025.

Já a Central de Serviços oferecerá estandes de assistência à saúde (Cuide-se - Secretaria de Saúde), Farmácia, RECENTRO, Achados e Perdidos, Secretaria da Mulher, Grife do Carnaval, Guarda Municipal/Alerta Celular, Caixa Eletrônico 24h, PROCON Recife/Ouvidoria, Central dos Direitos Humanos e Central de informações ao folião. O espaço também foi pensado para atender famílias, com a presença de um fraldário gratuito e um ambiente dedicado à primeira infância.

A Central do Artesanato reunirá 35 boxes com produtos artesanais e serviços que vão desde customização de fantasias até massagem express. O espaço ainda contará com salão de beleza, sala do empreendedor, serviços da Secretaria de Política Urbana e Licenciamento, mídias digitais da Secretaria de Turismo e Lazer e atendimento da Secretaria Executiva da Política de Drogas.

No ano passado, a estrutura foi responsável por gerar mais de 3.341 empregos diretos e indiretos, envolvendo desde a montagem até a operação com atendentes, seguranças, equipes de limpeza e colaboradores dos restaurantes. A movimentação econômica, somando todas as áreas e serviços oferecidos, ultrapassou R$ 3,2 milhões, reforçando a importância do evento para o desenvolvimento local.

Veja também