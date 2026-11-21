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AFOGADOS Centro Arrecifes da Cidadania promove programação gratuita no Mês da Consciência Negra em Afogados Sob o tema "Nossa história também constrói o futuro!", o evento acontece entre esta quarta (25) e sexta-feira (27)

O Centro Arrecifes da Cidadania de Afogados, na Zona Oeste do Recife, realiza entre as próximas quarta (25) e sexta-feira (27) uma programação especial gratuita em alusão ao Mês da Consciência Negra.



Promovida pela Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS) da prefeitura do Recife, a agenda ocorre sempre das 9h às 12h e é aberta ao público.





Sob o tema “Nossa história também constrói o futuro!”, o evento reúne debates, oficinas práticas de estética afro-brasileira e manifestações culturais para valorizar a identidade e o protagonismo da população negra.

Segundo a secretária de Assistência Social e Combate à Fome, Pâmela Alves, as atividades culturais complementam a rotina de atendimentos prestados à comunidade.



"Aqui, as pessoas têm acesso aos serviços do Cras, à orientação sobre o Cadastro Único e os benefícios sociais, além de cursos de qualificação profissional e iniciativas de inclusão produtiva. A programação do Mês da Consciência Negra vem somar a esse trabalho que desenvolvemos durante todo o ano, ampliando as oportunidades de acesso à cultura, ao conhecimento e à valorização da diversidade", afirma.

Programação completa

As atividades começam na quarta-feira (25), às 9h, com apresentação cultural e exposição sobre os serviços da unidade. Às 10h, acontece a roda de conversa “História, identidade do povo negro e seu protagonismo na sociedade brasileira”.

Na quinta-feira (26), a partir das 9h30, o foco será a estética afro-brasileira, com oficinas gratuitas de amarração de turbantes, tranças nagô para iniciantes e penteados práticos para o dia a dia.

O encerramento, na sexta-feira (27), também a partir das 9h30, será dedicado às expressões culturais de matriz africana, reunindo vivências de capoeira e samba de roda, além de apresentações de percussão afro, maracatu e coco de roda.

Serviços permanentes na rede

Criados em 2025 com unidades em Afogados e na Imbiribeira, os Centros Arrecifes da Cidadania funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, reunindo atendimento do Cadastro Único, acompanhamento familiar (PAIF), assessoria jurídica e inclusão digital.

Os espaços também ofertam mensalmente cursos gratuitos de qualificação, como Inteligência Artificial, Marketing Digital, Canva, Maquiagem e Design de Sobrancelhas, com inscrições presenciais ou pelo aplicativo Conecta Recife.



Serviço

Centro Arrecifes da Cidadania de Afogados

Rua Professor Augusto Wanderley Filho, nº 63, Afogados, Recife/PE.

Informações: (81) 9488-6838 / (81) 3355-9805.



Centro Arrecifes da Cidadania da Imbiribeira

Estrada Velha do Frigorífico, 101, Imbiribeira, Recife/PE

Referência: próximo à USF+ Comunidade do Bem.

Informações: (81) 9488-6552 / (81) 3355-2276.

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