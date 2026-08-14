Afogados recebe serviços gratuitos de cidadania, qualificação e assistência social neste sábado (15)
Atendimento será realizado das 8h às 13h, em frente à Biblioteca Popular de Afogados
O Centro Arrecifes da Cidadania de Afogados, em parceria com a prefeitura do Recife, realiza, neste sábado (15), uma ação itinerante para aproximar serviços públicos dos moradores do bairro da Zona Oeste.
A atividade ocorre das 8h às 13h, em frente à Biblioteca Popular de Afogados, na Rua Jacira, com atendimentos gratuitos nas áreas de assistência social, cidadania, qualificação profissional e cuidados com a autoestima.
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Ao longo da programação, será possível realizar a inscrição ou atualização do Cadastro Único, receber orientação jurídica e solicitar serviços como o Vem Livre Acesso e a Carteira da Pessoa Idosa.
A população também terá acesso a corte de cabelo masculino e feminino, design de sobrancelhas e maquiagem para adultos e crianças. A ação contará ainda com inscrições para os cursos oferecidos pelos Centros Arrecifes da Cidadania.
- Moradores terão acesso a atendimentos de cidadania, assistência social, qualificação profissional e beleza. Foto: Douglas Fagner/PCR
- Moradores terão acesso a atendimentos de cidadania, assistência social, qualificação profissional e beleza. Foto: Douglas Fagner/PCR
- Moradores terão acesso a atendimentos de cidadania, assistência social, qualificação profissional e beleza. Foto: Douglas Fagner/PCR
- Moradores terão acesso a atendimentos de cidadania, assistência social, qualificação profissional e beleza. Foto: Douglas Fagner/PCR
- Moradores terão acesso a atendimentos de cidadania, assistência social, qualificação profissional e beleza. Foto: Douglas Fagner/PCR
- Moradores terão acesso a atendimentos de cidadania, assistência social, qualificação profissional e beleza. Foto: Douglas Fagner/PCR
- Moradores terão acesso a atendimentos de cidadania, assistência social, qualificação profissional e beleza. Foto: Douglas Fagner/PCR
Além disso, ex-alunos de capacitações anteriores também participarão da atividade, compartilhando conhecimentos e oferecendo atendimentos ao público após transformarem os aprendizados adquiridos em oportunidades de geração de renda.
“A gente tem acompanhado histórias que mostram como o acesso à qualificação e às oportunidades pode transformar a vida das pessoas. Um exemplo é o de Dona Maria das Dores, de 89 anos, que participa do curso de artesanato, aprendeu a produzir tiaras e começou a empreender", destacou a secretária de Assistência Social e Combate à Fome, Pâmela Alves.
Essa iniciativa faz parte da estratégia de aproximação territorial dos Centros Arrecifes da Cidadania, levando os serviços para mais perto da população e apresentando as possibilidades de atendimento disponíveis nas unidades.
"Durante o São João deste ano, ela vendeu mais de 20 peças. É esse tipo de resultado que queremos alcançar: oferecer oportunidades para que as pessoas desenvolvam novas habilidades, descubram novas possibilidades e possam transformar esse aprendizado em autonomia e geração de renda”, pontuou a secretária municipal.
O equipamento de Afogados é o segundo implantado pela gestão municipal. O primeiro funciona na Imbiribeira, na Comunidade do Bem, com atuação voltada à proteção social, inclusão produtiva e digital, qualificação profissional e acesso a direitos.
Serviços oferecidos gratuitamente:
- Atualização do Cadastro Único;
- Orientação jurídica gratuita;
- Emissão do Vem Livre Acesso;
- Emissão da Carteira da Pessoa Idosa;
- Inscrições em cursos gratuitos;
- Design de sobrancelhas;
- Corte de cabelo masculino e feminino.
- Maquiagem para adultos e crianças.
Atendimento
Inaugurado em fevereiro de 2026, o Centro Arrecifes da Cidadania de Afogados tem capacidade para atender até 5 mil famílias, funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com equipe multiprofissional.
Localizado na Rua Professor Augusto Wanderley Filho, nº 63, o equipamento reúne serviços do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e ações de inclusão social, produtiva e digital.
O espaço também abriga o sexto ponto de leitura da Rede Bibliotecas pela Paz, ampliando o acesso dos moradores a livros, cultura e atividades de incentivo à leitura.
A unidade oferece atendimento psicossocial individual e familiar, inscrição e atualização do Cadastro Único, acompanhamento de famílias, orientação jurídica, cursos de qualificação profissional e atividades voltadas à autonomia e à geração de renda, além de ações culturais e educativas.
Serviço:
Centro Arrecifes da Cidadania de Afogados leva serviços gratuitos à população local
- Local: Centro Arrecifes de Cidadania
- Data: Sábado, 15 de agosto
- Horário: 8h às 13h
- Local: Rua Jacira, s/n - Afogados, Recife
- Ponto de referência: Em frente à Biblioteca Popular de Afogados