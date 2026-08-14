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CIDADANIA Afogados recebe serviços gratuitos de cidadania, qualificação e assistência social neste sábado (15) Atendimento será realizado das 8h às 13h, em frente à Biblioteca Popular de Afogados

O Centro Arrecifes da Cidadania de Afogados, em parceria com a prefeitura do Recife, realiza, neste sábado (15), uma ação itinerante para aproximar serviços públicos dos moradores do bairro da Zona Oeste.

A atividade ocorre das 8h às 13h, em frente à Biblioteca Popular de Afogados, na Rua Jacira, com atendimentos gratuitos nas áreas de assistência social, cidadania, qualificação profissional e cuidados com a autoestima.

Ao longo da programação, será possível realizar a inscrição ou atualização do Cadastro Único, receber orientação jurídica e solicitar serviços como o Vem Livre Acesso e a Carteira da Pessoa Idosa.

A população também terá acesso a corte de cabelo masculino e feminino, design de sobrancelhas e maquiagem para adultos e crianças. A ação contará ainda com inscrições para os cursos oferecidos pelos Centros Arrecifes da Cidadania.

Moradores terão acesso a atendimentos de cidadania, assistência social, qualificação profissional e beleza. Foto: Douglas Fagner/PCR

Moradores terão acesso a atendimentos de cidadania, assistência social, qualificação profissional e beleza. Foto: Douglas Fagner/PCR

Moradores terão acesso a atendimentos de cidadania, assistência social, qualificação profissional e beleza. Foto: Douglas Fagner/PCR

Moradores terão acesso a atendimentos de cidadania, assistência social, qualificação profissional e beleza. Foto: Douglas Fagner/PCR

Moradores terão acesso a atendimentos de cidadania, assistência social, qualificação profissional e beleza. Foto: Douglas Fagner/PCR

Moradores terão acesso a atendimentos de cidadania, assistência social, qualificação profissional e beleza. Foto: Douglas Fagner/PCR

Moradores terão acesso a atendimentos de cidadania, assistência social, qualificação profissional e beleza. Foto: Douglas Fagner/PCR



Além disso, ex-alunos de capacitações anteriores também participarão da atividade, compartilhando conhecimentos e oferecendo atendimentos ao público após transformarem os aprendizados adquiridos em oportunidades de geração de renda.

“A gente tem acompanhado histórias que mostram como o acesso à qualificação e às oportunidades pode transformar a vida das pessoas. Um exemplo é o de Dona Maria das Dores, de 89 anos, que participa do curso de artesanato, aprendeu a produzir tiaras e começou a empreender", destacou a secretária de Assistência Social e Combate à Fome, Pâmela Alves.

Essa iniciativa faz parte da estratégia de aproximação territorial dos Centros Arrecifes da Cidadania, levando os serviços para mais perto da população e apresentando as possibilidades de atendimento disponíveis nas unidades.

"Durante o São João deste ano, ela vendeu mais de 20 peças. É esse tipo de resultado que queremos alcançar: oferecer oportunidades para que as pessoas desenvolvam novas habilidades, descubram novas possibilidades e possam transformar esse aprendizado em autonomia e geração de renda”, pontuou a secretária municipal.

O equipamento de Afogados é o segundo implantado pela gestão municipal. O primeiro funciona na Imbiribeira, na Comunidade do Bem, com atuação voltada à proteção social, inclusão produtiva e digital, qualificação profissional e acesso a direitos.

Serviços oferecidos gratuitamente:

Atualização do Cadastro Único;

Orientação jurídica gratuita;

Emissão do Vem Livre Acesso;

Emissão da Carteira da Pessoa Idosa;

Inscrições em cursos gratuitos;

Design de sobrancelhas;

Corte de cabelo masculino e feminino.

Maquiagem para adultos e crianças.

Atendimento

Inaugurado em fevereiro de 2026, o Centro Arrecifes da Cidadania de Afogados tem capacidade para atender até 5 mil famílias, funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com equipe multiprofissional.

Localizado na Rua Professor Augusto Wanderley Filho, nº 63, o equipamento reúne serviços do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e ações de inclusão social, produtiva e digital.

O espaço também abriga o sexto ponto de leitura da Rede Bibliotecas pela Paz, ampliando o acesso dos moradores a livros, cultura e atividades de incentivo à leitura.

A unidade oferece atendimento psicossocial individual e familiar, inscrição e atualização do Cadastro Único, acompanhamento de famílias, orientação jurídica, cursos de qualificação profissional e atividades voltadas à autonomia e à geração de renda, além de ações culturais e educativas.

Serviço:

Centro Arrecifes da Cidadania de Afogados leva serviços gratuitos à população local

Local: Centro Arrecifes de Cidadania

Data: Sábado, 15 de agosto

Horário: 8h às 13h

Local: Rua Jacira, s/n - Afogados, Recife

Ponto de referência: Em frente à Biblioteca Popular de Afogados

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