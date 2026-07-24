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Educação Centro cultural abre matrículas para projeto de educação popular de crianças e adolescentes no Ibura "Egbé que Ensina" oferece oficinas gratuitas de capoeira, comunicação popular, dança, artes visuais e filosofia no contra turno escolar

Crianças e adolescentes de 4 a 13 anos podem ser inscritos, até o dia 30 de julho, para as novas turmas do Egbé que Ensina, iniciativa de educação popular desenvolvida pelo Centro Cultural Comunidade das Águas e Coletivo Periféricas, no bairro do Ibura, em Jaboatão dos Guararapes.

As atividades são gratuitas e acontecem no contraturno escolar, com turmas de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã e da tarde. Neste período letivo, o tema central será “Universo”.

A partir dessa proposta, os educadores estruturaram os planos de aula das oficinas de capoeira, comunicação popular, dança, artes visuais e filosofia.

Os conteúdos serão desenvolvidos de forma interdisciplinar, abordando a conexão entre corpos celestes, como planetas e estrelas, e a humanidade por meio da natureza.

As oficinas buscam ampliar as experiências das crianças por meio de temas relacionados ao cotidiano e à comunidade.

"O que o responsável pode esperar da Egbé que Ensina é uma educação popular. Nós não somos uma escola de educação formal, e é por isso que atuamos no contraturno: as crianças precisam estar matriculadas na escola regular. A criança que estuda de manhã vem para a escolinha à tarde, e quem está matriculado à tarde vem pela manhã", explica a Iyalorixá do Terreiro Egbé Omo L'Omi, dirigente do Centro Cultural Comunidade das Águas e educadora do projeto, Janielly Azevedo.

Conteúdo

A Egbé que Ensina atende 40 crianças por semestre. A metodologia também incentiva a troca de conhecimentos entre educadores e estudantes.

"As crianças participam de uma educação popular e colaborativa não só com os educadores, mas também entre elas. Costumamos dizer que a gente não 'ensina' ninguém; nós trocamos conhecimento com as crianças", afirma Janielly Azevedo.

Além das atividades realizadas de segunda a sexta-feira, a iniciativa promove aulas abertas no último fim de semana de cada mês, com visitas a equipamentos culturais e educacionais.

Neste semestre, a programação prevê visitas ao Planetário, ao Observatório de Olinda e ao Espaço Ciência, ampliando a discussão sobre o tema escolhido para o período letivo.

Inscrição

As matrículas para novos alunos seguem abertas até o próximo dia 30 de julho. As inscrições devem ser feitas presencialmente no Centro Cultural Comunidade das Águas, na Rua Quarenta e Nove, no bairro do Ibura, em Jaboatão dos Guararapes.

Para efetuar a matrícula, os responsáveis devem apresentar certidão de nascimento da criança; RG do responsável; cartão de vacinação; declaração da escola regular; comprovante de residência.

Em caso de dúvidas sobre as inscrições, os interessados podem entrar em contato via WhatsApp ou ligação no seguinte número: 81 9703-3131.

Amadrinhamento

As atividades são gratuitas e mantidas por meio de doações e da colaboração da comunidade.

Através da campanha Amadrinhe uma Criança, uma contribuição de R$ 120 garante a participação de uma criança durante cinco meses no projeto, incluindo material de estudo e alimentação.

A colaboração contribui para a continuidade das oficinas, das visitas a equipamentos culturais e das demais ações desenvolvidas pelo Egbé que Ensina.

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