São João Centro Cultural Amantes do Carnaval realiza desfile junino em Olinda neste São João Evento contará com a participação dos bonecos gigantes vestidos com trajes juninos, estandartes das troças carnavalescas, orquestra e grupo de dança

O Centro Cultural Amantes do Carnaval realiza, na próxima terça-feira (24), dia em que é comemorado o São João, um desfile junino que deve contar com mais de 20 agremiações carnavalescas nas ladeiras de Olinda e promete animar os foliões que estiverem no Sítio Histórico da cidade.

A concentração do evento será no Largo do Guadalupe, com início previsto para às 16h.





O evento, que já se tornou tradição na cidade e é realizado desde 2019, contará com a participação dos bonecos gigantes vestidos com trajes juninos e os estandartes das troças que desfilarão juntas no cortejo.

Ao som de muito forró e frevo, a trilha sonora do desfile será por conta da orquestra do Maestro Oséas, com participação da Sol Cia de Dança e dos Clarins de Olinda.

A expectativa de público para o evento é de cerca de 5 mil foliões.

Centro Cultural Amantes do Carnaval

O Centro Cultural Amantes do Carnaval é uma instituição cultural formada por dezenas de agremiações carnavalescas, carnavalescos e foliões, que lutam pela preservação das expressões e movimentos culturais do estado de Pernambuco.

Serviço:

Cortejo Junino do C.C. Amantes do Carnaval

Data: 24 de Junho (terça-feira)

Horário: a partir das 16h

Local: Largo do Guadalupe em Olinda/PE.

Atrações: mais de 20 agremiações carnavalescas, Orquestra do Maestro Oséas, Sol Cia de Dança e Clarins de Olinda



