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SINCRETISMO RELIGIOSO

Centro Cultural Cambinda Estrela realiza edição do Acorda Povo com homenagens a Xangô e a São João

Com cortejos e apresentações de coco de roda, a festa é realizada de forma independente pelo Centro Cultural Cambinda Estrela nas ruas dos bairros Chão de Estrelas e Cajueiro, no Recife, e Peixinhos, em Olinda

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A festividade percorre as ruas dos bairros de Chão de Estrelas e Cajueiro, na Zona Norte do Recife, e Peixinhos, em OlindaA festividade percorre as ruas dos bairros de Chão de Estrelas e Cajueiro, na Zona Norte do Recife, e Peixinhos, em Olinda - Foto: Acervo Centro Cultural Cambinda Estrela

O Centro Cultural Cambinda Estrela promove, na próxima segunda-feira (22), a 20ª edição do Acorda Povo pelas ruas de Chão de Estrelas, comunidade do bairro Campina do Barreto, na Zona Norte do Recife, com início da programação a partir das 18h.

O Povo do Cambinda Estrela vai realizar um cortejo aberto ao público para o orixá Xangô e para São João Batista, com concentração para saída às 23h. A solenidade ocorre de forma independente e percorre as ruas dos bairros de Chão de Estrelas e Cajueiro, no Recife, e de Peixinhos, em Olinda, de forma gratuita.

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A tradição comemora a união dos povos e representa a cultura católica unida às culturas dos povos de matriz afroindígena de Pernambuco, festejando a memória de São João, padroeiro das festas juninas, e de Sàngó (Xangô), orixá do fogo e da justiça, com muito coco de roda pelas ruas do bairros. 

“O Acorda Povo é sempre uma oportunidade de compartilhar o respeito entre os povos. A iniciativa tem o propósito de reavivar as tradições. Tanto o Centro Cultural Cambinda Estrela abraça a ideia de combater a intolerância religiosa, racismo religioso, então celebramos em cortejo com ambas as bandeiras”, reforça a presidente do Centro Cultural, Wanessa Paula Santos. 

A programação da festividade reúne várias atividades artístico-culturais e religiosas, incluindo a fogueira, o Xirê (Gira), o banquete para o orixá Xangô e o cortejo musical instruído pelo anfitrião da festa, o Coco dos Pretos e convidados.

Após uma pausa para a partilha do beguiri, alimento tradicional dedicado à divindade, a celebração segue às 23h com a concentração para o cortejo, que começa à meia-noite ao som do Coco dos Pretos e convidadosApós uma pausa para a partilha do beguiri, alimento tradicional dedicado à divindade, a celebração segue às 23h com a concentração para o cortejo, que começa à meia-noite ao som do Coco dos Pretos e convidados. Foto: Acervo Centro Cultural Cambinda Estrela

Confira a programação completa:

Serviço:
Centro Cultural Cambinda Estrela realiza 20º Acorda Povo com Coco e Cortejo em Homenagem ao Orixá Xangô e São João 

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