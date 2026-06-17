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SINCRETISMO RELIGIOSO Centro Cultural Cambinda Estrela realiza edição do Acorda Povo com homenagens a Xangô e a São João Com cortejos e apresentações de coco de roda, a festa é realizada de forma independente pelo Centro Cultural Cambinda Estrela nas ruas dos bairros Chão de Estrelas e Cajueiro, no Recife, e Peixinhos, em Olinda

O Centro Cultural Cambinda Estrela promove, na próxima segunda-feira (22), a 20ª edição do Acorda Povo pelas ruas de Chão de Estrelas, comunidade do bairro Campina do Barreto, na Zona Norte do Recife, com início da programação a partir das 18h.

O Povo do Cambinda Estrela vai realizar um cortejo aberto ao público para o orixá Xangô e para São João Batista, com concentração para saída às 23h. A solenidade ocorre de forma independente e percorre as ruas dos bairros de Chão de Estrelas e Cajueiro, no Recife, e de Peixinhos, em Olinda, de forma gratuita.

A tradição comemora a união dos povos e representa a cultura católica unida às culturas dos povos de matriz afroindígena de Pernambuco, festejando a memória de São João, padroeiro das festas juninas, e de Sàngó (Xangô), orixá do fogo e da justiça, com muito coco de roda pelas ruas do bairros.

“O Acorda Povo é sempre uma oportunidade de compartilhar o respeito entre os povos. A iniciativa tem o propósito de reavivar as tradições. Tanto o Centro Cultural Cambinda Estrela abraça a ideia de combater a intolerância religiosa, racismo religioso, então celebramos em cortejo com ambas as bandeiras”, reforça a presidente do Centro Cultural, Wanessa Paula Santos.

A programação da festividade reúne várias atividades artístico-culturais e religiosas, incluindo a fogueira, o Xirê (Gira), o banquete para o orixá Xangô e o cortejo musical instruído pelo anfitrião da festa, o Coco dos Pretos e convidados.

Após uma pausa para a partilha do beguiri, alimento tradicional dedicado à divindade, a celebração segue às 23h com a concentração para o cortejo, que começa à meia-noite ao som do Coco dos Pretos e convidados. Foto: Acervo Centro Cultural Cambinda Estrela

Confira a programação completa:

18h - Início do Xirê para o orixá Xangô

18h - Fogueira e continuação do Xirê em louvação a Xangô

20h - Intervalo - Beguiri (comida de Xangô)

23h - Concentração para o cortejo

0h - Início do cortejo com o Coco dos Pretos & convidados

3h - Banquete de Xangô

4h - Conclusão

Serviço:

Centro Cultural Cambinda Estrela realiza 20º Acorda Povo com Coco e Cortejo em Homenagem ao Orixá Xangô e São João

Local: Centro Cultural Cambinda Estrela

Data: Segunda-feira, 22 de junho

Entrada: Gratuita

Endereço: Rua Doutor Elias Gomes, 420 - Campina do Barreto, Recife

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