Centro Cultural Cambinda Estrela realiza edição do Acorda Povo com homenagens a Xangô e a São João
Com cortejos e apresentações de coco de roda, a festa é realizada de forma independente pelo Centro Cultural Cambinda Estrela nas ruas dos bairros Chão de Estrelas e Cajueiro, no Recife, e Peixinhos, em Olinda
O Centro Cultural Cambinda Estrela promove, na próxima segunda-feira (22), a 20ª edição do Acorda Povo pelas ruas de Chão de Estrelas, comunidade do bairro Campina do Barreto, na Zona Norte do Recife, com início da programação a partir das 18h.
O Povo do Cambinda Estrela vai realizar um cortejo aberto ao público para o orixá Xangô e para São João Batista, com concentração para saída às 23h. A solenidade ocorre de forma independente e percorre as ruas dos bairros de Chão de Estrelas e Cajueiro, no Recife, e de Peixinhos, em Olinda, de forma gratuita.
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A tradição comemora a união dos povos e representa a cultura católica unida às culturas dos povos de matriz afroindígena de Pernambuco, festejando a memória de São João, padroeiro das festas juninas, e de Sàngó (Xangô), orixá do fogo e da justiça, com muito coco de roda pelas ruas do bairros.
“O Acorda Povo é sempre uma oportunidade de compartilhar o respeito entre os povos. A iniciativa tem o propósito de reavivar as tradições. Tanto o Centro Cultural Cambinda Estrela abraça a ideia de combater a intolerância religiosa, racismo religioso, então celebramos em cortejo com ambas as bandeiras”, reforça a presidente do Centro Cultural, Wanessa Paula Santos.
A programação da festividade reúne várias atividades artístico-culturais e religiosas, incluindo a fogueira, o Xirê (Gira), o banquete para o orixá Xangô e o cortejo musical instruído pelo anfitrião da festa, o Coco dos Pretos e convidados.
Confira a programação completa:
- 18h - Início do Xirê para o orixá Xangô
- 18h - Fogueira e continuação do Xirê em louvação a Xangô
- 20h - Intervalo - Beguiri (comida de Xangô)
- 23h - Concentração para o cortejo
- 0h - Início do cortejo com o Coco dos Pretos & convidados
- 3h - Banquete de Xangô
- 4h - Conclusão
Serviço:
Centro Cultural Cambinda Estrela realiza 20º Acorda Povo com Coco e Cortejo em Homenagem ao Orixá Xangô e São João
- Local: Centro Cultural Cambinda Estrela
- Data: Segunda-feira, 22 de junho
- Entrada: Gratuita
- Endereço: Rua Doutor Elias Gomes, 420 - Campina do Barreto, Recife