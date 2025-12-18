Qui, 18 de Dezembro

ESTADOS UNIDOS

Centro cultural Kennedy Center em Washington é renomeado Trump-Kennedy Center

O anúncio foi feito pela Casa Branca nesta quinta-feira (18)

O centro cultural nacional dos Estados Unidos fica localizado na margem leste do Rio Potomac, em Washington, D.C.O centro cultural nacional dos Estados Unidos fica localizado na margem leste do Rio Potomac, em Washington, D.C. - Foto: Canva/Reprodução

O Kennedy Center, um centro de artes cênicas emblemático da capital dos Estados Unidos, passará a se chamar "Trump-Kennedy Center" em homenagem ao presidente Donald Trump, anunciou a porta-voz da Casa Branca nesta quinta-feira (18).

A direção do centro, da qual Trump expulsou democratas no início deste ano, votou a favor da mudança devido ao "trabalho incrível" do mandatário republicano na renovação da instituição, "não só do ponto de vista de sua reconstrução, mas também de suas finanças e sua reputação", afirmou Karoline Leavitt em uma mensagem no X.

 

