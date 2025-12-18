Centro cultural Kennedy Center em Washington é renomeado Trump-Kennedy Center

A- A+

O Kennedy Center, um centro de artes cênicas emblemático da capital dos Estados Unidos, passará a se chamar "Trump-Kennedy Center" em homenagem ao presidente Donald Trump, anunciou a porta-voz da Casa Branca nesta quinta-feira (18).

A direção do centro, da qual Trump expulsou democratas no início deste ano, votou a favor da mudança devido ao "trabalho incrível" do mandatário republicano na renovação da instituição, "não só do ponto de vista de sua reconstrução, mas também de suas finanças e sua reputação", afirmou Karoline Leavitt em uma mensagem no X.

I have just been informed that the highly respected Board of the Kennedy Center, some of the most successful people from all parts of the world, have just voted unanimously to rename the Kennedy Center to the Trump-Kennedy Center, because of the unbelievable work President Trump… — Karoline Leavitt (@PressSec) December 18, 2025

Veja também