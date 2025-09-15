A- A+

Cabo de Santo Agostinho Centro Cultural Mestre Dié, em Ponte dos Carvalhos, recebe a Exposição Expressão de Liberdade A exposição tem como foco dar visibilidade ao 23 de Setembro, Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças

Nesta terça-feira (16), o Centro Cultural Mestre Dié, localizado no distrito de Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR), receberá a “Exposição Expressão de Liberdade”, promovida pelo Centro das Mulheres do Cabo (CMC).

A exposição itinerante tem o apoio da Organização Internacional Freedom Found e a parceria do governo municipal. O principal objetivo da ação, de acordo com a organização, é denunciar a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, crime que impacta a vida de adolescentes e jovens mulheres, gerando diversos danos e violações de direitos.

O evento de abertura, acontece às 11h, com adolescentes do Projeto Novas Pérolas, que produziram as obras de arte. A solenidade também contará com a presença da coordenadora da ação, Hydiane Lima, que destacou a importância da iniciativa que envolve adolescentes estudantes de escolas públicas das diversas comunidades do Cabo.

Expressão de Liberdade

“A exposição foi construída com a participação de meninas e adolescentes das instituições do Programa Com.Direitos, dentre elas, as participantes do Projeto Novas Pérolas, que é coordenado pela ong feminista CMC, tendo como foco visibilizar o 23 de Setembro - Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças”, destacou a especialista.

Itinerante

A mostra Expressão de Liberdade foi exibida no Palácio da Cultura, no início de setembro. No Centro de Cultura Mestre Dié, na Rua Luís Pereira da Paz, em Ponte dos Carvalhos, ficará aberta ao público de 16 a 19 de setembro, com a visitação das 8h às 17h. A entrada é gratuita.

A exposição itinerante tem o apoio da Organização Internacional Freedom Found e a parceria do governo municipal. Foto: Rosana Olegário.

Ao final da exibição, as obras seguem para o Senai do Cabo de Santo Agostinho, localizado na antiga PE 28, s/n, em Jardim Santo Inácio, onde ficarão expostas de 23 a 26 de setembro. O funcionamento do escola de formação é das 7h30 às 11h30 e das 13h às 22h.

