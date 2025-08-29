A- A+

PROGRAMAÇÃO Centro Cultural MHM promove palestras sobre desenvolvimento emocional em setembro Os encontros acontecem nas terças-feiras de setembro, sempre às 19h

O Instituto Marcos Hacker de Melo (MHM), em Boa Viagem, abre espaço no mês de setembro para um ciclo de palestras voltadas ao desenvolvimento emocional.

Os encontros acontecem sempre às terças-feiras, às 19h, no auditório do centro cultural, com ingressos a partir de R$ 30, disponíveis pelo TicketMais ou na bilheteria.

As atividades são conduzidas pela psicóloga, professora e escritora Adriana Moraes.

As palestras são ministradas pela psicóloga, professora e escritora Adriana Moraes. O tema do primeiro encontro, realizado nesta terça-feira (02), é “Inteligência comportamental”, que discute como encontrar novas formas de agir com as pessoas da convivência e contribuir para uma melhora na qualidade de vida de todos os envolvidos.

“Com a consciência das nossas ações é possível que consigamos modificá-los, na medida em que haja novas respostas de atitudes que sejam mais elaboradas e mais eficientes”, explica Adriana.

Segundo a psicóloga, todos nós precisamos, de tempos em tempos, avaliar a qualidade dos nossos comportamentos, levando em consideração a busca por uma constante lapidação interior.

Já na terça-feira (9), a palestra será “O valor da resiliência”, que pretende refletir sobre o manejo de uma boa desenvoltura para o gerenciamento de contextos adversos, visando apresentar melhores resultados em várias áreas da vida.

A resiliência é uma habilidade essencial para a vida pessoal e profissional, que envolve transformar adversidades em crescimento interior. Criatividade e bravura são grandes aliados para o alcance desse potencial adaptativo. Segundo Adriana, a escolha da temática se dá porque ser resiliente pode ser aprimorado e exercitado.

“Acessar os próprios recursos internos e analisar a situação podem ser alguns bons mecanismos de enfrentamento de situações mais desafiadoras”, afirma.

As demais palestras programadas são: “O segredo da felicidade” (16/09), “Ansiedade: como posso manejá-la?” (23/09) e “A sutil arte de lidar com o estresse” (30/09).

O espaço cultural

Fundado em homenagem ao empresário Marcos Hacker de Melo, o centro cultural reúne atividades ligadas à arte, cultura, lazer e gastronomia. “Aqui, cada atividade é pensada para acolher, inspirar e transformar as pessoas. Mais do que lazer, oferecemos experiências que engrandecem”, afirma Cida Hacker de Melo, idealizadora do espaço.

O prédio tem cinco andares, com memorial sobre Marcos Hacker de Melo, café e loja cultural no térreo; exposições do Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS-SP) no primeiro andar; uma mostra permanente de máquinas musicais dos séculos XIX e XX no segundo; teatro para 100 pessoas no terceiro; restaurante panorâmico no quarto; e rooftop no quinto pavimento.

O instituto funciona de segunda a sexta, das 9h às 19h; aos sábados, das 10h às 20h; e aos domingos, das 10h às 18h, na Avenida Domingos Ferreira, esquina com a Rua Tenente João Cícero, nº 258, em Boa Viagem, zona sul do Recife.

