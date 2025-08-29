Sex, 29 de Agosto

Centro Cultural MHM promove palestras sobre desenvolvimento emocional em setembro

Os encontros acontecem nas terças-feiras de setembro, sempre às 19h

Centro Cultural Marcos Hacker de Melo promove um ciclo de palestras sobre desenvolvimento emocional, em Setembro.Centro Cultural Marcos Hacker de Melo promove um ciclo de palestras sobre desenvolvimento emocional, em Setembro. - Foto: Crédito: Fhox mídia

O Instituto Marcos Hacker de Melo (MHM), em Boa Viagem, abre espaço no mês de setembro para um ciclo de palestras voltadas ao desenvolvimento emocional.

Os encontros acontecem sempre às terças-feiras, às 19h, no auditório do centro cultural, com ingressos a partir de R$ 30, disponíveis pelo TicketMais ou na bilheteria.

As atividades são conduzidas pela psicóloga, professora e escritora Adriana Moraes.

As palestras são ministradas pela psicóloga, professora e escritora Adriana Moraes. O tema do primeiro encontro, realizado nesta terça-feira (02), é “Inteligência comportamental”, que discute como encontrar novas formas de agir com as pessoas da convivência e contribuir para uma melhora na qualidade de vida de todos os envolvidos.

“Com a consciência das nossas ações é possível que consigamos modificá-los, na medida em que haja novas respostas de atitudes que sejam mais elaboradas e mais eficientes”, explica Adriana.

Segundo a psicóloga, todos nós precisamos, de tempos em tempos, avaliar a qualidade dos nossos comportamentos, levando em consideração a busca por uma constante lapidação interior. 

Já na terça-feira (9), a palestra será “O valor da resiliência”, que pretende refletir sobre o manejo de uma boa desenvoltura para o gerenciamento de contextos adversos, visando apresentar melhores resultados em várias áreas da vida.

A resiliência é uma habilidade essencial para a vida pessoal e profissional, que envolve transformar adversidades em crescimento interior. Criatividade e bravura são grandes aliados para o alcance desse potencial adaptativo. Segundo Adriana, a escolha da temática se dá porque ser resiliente pode ser aprimorado e exercitado.

“Acessar os próprios recursos internos e analisar a situação podem ser alguns bons mecanismos de enfrentamento de situações mais desafiadoras”, afirma.

As demais palestras programadas são: “O segredo da felicidade” (16/09), “Ansiedade: como posso manejá-la?” (23/09) e “A sutil arte de lidar com o estresse” (30/09).

O espaço cultural

Fundado em homenagem ao empresário Marcos Hacker de Melo, o centro cultural reúne atividades ligadas à arte, cultura, lazer e gastronomia. “Aqui, cada atividade é pensada para acolher, inspirar e transformar as pessoas. Mais do que lazer, oferecemos experiências que engrandecem”, afirma Cida Hacker de Melo, idealizadora do espaço.

O prédio tem cinco andares, com memorial sobre Marcos Hacker de Melo, café e loja cultural no térreo; exposições do Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS-SP) no primeiro andar; uma mostra permanente de máquinas musicais dos séculos XIX e XX no segundo; teatro para 100 pessoas no terceiro; restaurante panorâmico no quarto; e rooftop no quinto pavimento.

O instituto funciona de segunda a sexta, das 9h às 19h; aos sábados, das 10h às 20h; e aos domingos, das 10h às 18h, na Avenida Domingos Ferreira, esquina com a Rua Tenente João Cícero, nº 258, em Boa Viagem, zona sul do Recife.

