DIA DA MULHER Centro das Mulheres do Cabo comemora 40 anos com caminhada nesta sexta-feira (8) Ação acontece em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, e pretende reunir mais de 2 mil mulheres

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta sexta-feira (8), o Centro das Mulheres do Cabo (CMC) comemora, também, 40 anos com uma caminhada que pretende reunir cerca de 2 mil mulheres.



O evento é tradicional e a concentração acontece a partir das 15h, em frente à Praça da Bíblia, na Avenida Historiador Pereira da Costano, Centro do Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR).

A 40ª Caminhada celebra a instituição que é berço de diversas organizações das mulheres populares e da luta feminista por direito a igualdade de gênero e raça. No evento, estão confirmadas as presenças de grupos das cidades de Ipojuca e Escada.

“Neste dia vamos afirmar os nossos direitos e denunciar todas as violências de gênero e lutar por novas conquistas. Além disso, vamos comemorar os 40 anos da nossa instituição que é pioneira na implementação e monitoramento das políticas de enfrentamento à violência contra a mulher em Pernambuco”, afirmou a coordenadora geral do CMC, Izabel Santos.

O término da caminhada será na sede da instituição, localizada na Rua Padre Antônio Alves, nº 20, por trás do antigo Teatro Barreto Júnior. Já estão confirmadas para animar o público a cantora Ava Guimarães e o Coral Orquestra Fantasia da Juventude Lírica.

Caminhada do Centro das Mulheres do Cabo. - Foto: Marcelo Ferreira/Arquivo Centro das Mulheres do Cabo

40ª Caminhada do entro das Mulheres do Cabo:

Sexta-feira (8)

Concentração: 15h, em frente à Praça da Bíblia, na Avenida Historiador Pereira da Costano, Centro

Término: Rua Padre Antônio Alves, nº 20, por trás do antigo Teatro Barreto Júnior



