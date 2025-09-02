A- A+

Itinerante Centro das Mulheres do Cabo promove exposição "Expressão da Liberdade" A abertura contará com as jovens que pintaram as telas que simbolizam um grito de liberdade

Começa nesta terça-feira (2) a exposição "Expressão da Liberdade". A abertura do evento ocorre às 10h e contará com as jovens que pintaram cinco telas que ficarão expostas no Palácio de Cultura, no Cabo de Santo Agostinho, até a próxima sexta-feira (5).

Com visitação gratuita, das 9h às 17h, a iniciativa é promovida pelo Centro das Mulheres do Cabo (CMC). A exposição é uma ação alusiva ao 23 de Setembro - Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças.

De acordo com o CMC, a exposição itinerante circulará em escolas públicas,e em espaços culturais, tendo como finalidade chamar a atenção para a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes.

As telas foram construídas com a participação de meninas adolescentes das instituições do Programa Com.Direitos, dentre elas, as meninas do Projeto Novas Pérolas, que é coordenado pela ong feminista CMC.

