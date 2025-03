Centro das Mulheres do Cabo celebra 41 anos destacando o Programa Rádio Mulher

A- A+

Referência na construção do feminismo popular na região na Região Metropolitana do Recife (RMR), e na Mata Sul de Pernambuco, o Centro das Mulheres do Cabo (CMC) realiza um seminário, nesta terça-feira (25), para celebrar 41 anos de existência e 27 anos do programa Rádio Mulher.

O seminário está programado para o Centro de Formação de Professores Elmo de Freitas, na Avenida Historiador Pereira da Costa, às 14h.

O programa Rádio Mulher surgiu em 1997, em Palmares, na Mata Sul, com a proposta de levar informações qualificadas sobre violência contra a mulher, direitos sexuais, reprodutivos, políticas públicas e o empoderamento para aquelas mulheres da zona canavieira vítimas do machismo e patriarcado.

Este ano, o programa completou 27 anos de existência, sendo uma voz na luta pelos direitos das mulheres e populações vulneráveis que utilizam a comunicação comunitária como um instrumento de denúncia e controle social, conforme destaca a coordenadora e locutora do Rádio Mulher, Manina Aguiar.

“O Rádio Mulher foi um marco no campo da comunicação e da organização das mulheres na Mata Sul e dos municípios vizinhos, onde a programação era sintonizada. Ficamos por sete anos naquela região marcada por um alto grau de analfabetismo que prejudicava a vida das mulheres e suas filhas. Em 2005, trouxemos a experiência para ser realizada no município do Cabo, onde levamos todos os dias informações que garantam uma vida melhor para meninas, mulheres e populações vulnerabilizadas”, afirmou a educomunicadora.

O programa pode ser ouvido de segunda a sexta, das 8h às 8h55, pela Rádio Calheta FM 98,5 e também pela página do facebook ou Instagram.

Também é possível sintonizar através do aplicativo da Rádio. A programação é temática, com destaque para as sextas especiais com pautas ligadas aos direitos da juventude, LGBT, meio ambiente e o direito humano à comunicação.



