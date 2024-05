A- A+

EDUCAÇÃO Centro de formação atendido pelo SENAI-PE na África completa 10 anos qualificando jovens no país Comemoração dos 10 anos do centro também inclui a assinatura de um memorando de entendimento para a qualificação profissional de integrantes das forças armadas do país

O Centro de Formação Profissional Brasil – São Tomé e Príncipe comemora dez anos nesta quarta-feira (22), contribuindo para o desenvolvimento do país africano ao oferecer qualificação profissional aos jovens do arquipélago. O projeto é executado pelo SENAI Pernambuco, em parceria com a Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores, e o Ministério da Educação, Cultura e Ciências de São Tomé e Príncipe.

Em 2023, o centro passou a oferecer três cursos técnicos integrados nas áreas de Administração, Redes de Computadores e Eletrotécnica, com mais de 190 estudantes matriculados.

“O aluno realiza o ensino médio nas escolas secundárias do país, e vem ao centro realizar a formação técnica. Os cursos são integrados, assim como o planejamento escolar. O aluno não pode abandonar a escola secundária e fazer apenas o curso técnico, mas precisa concluir os dois”, explica o coordenador do projeto pelo SENAI Pernambuco, Fernando Freyre.

Essa é a única instituição de ensino do país a oferecer formação nesses moldes. As aulas têm três anos de duração, com a formatura das primeiras turmas prevista para 2026. "Este é um projeto que impacta diretamente o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe e dá mais esperança aos jovens do país. A instituição tem um papel importante para reter e qualificar a mão de obra de São Tomé e Príncipe, pois as empresas do país precisam dela", ressalta Freyre.

A implantação dos cursos técnicos faz parte da segunda fase do programa de cooperação internacional que deu origem ao centro. A iniciativa inclui a participação de especialistas do SENAI Pernambuco na elaboração de programas de ensino, do estatuto e do regimento do Centro de Formação, além da capacitação de 42 docentes na Metodologia SENAI de Educação Profissional (MSEP), focada no ensino prático alinhado às demandas reais do mercado de trabalho.

A comemoração dos dez anos do centro também inclui a assinatura de um memorando de entendimento para a qualificação profissional de integrantes das forças armadas do país.

"A ideia é de que, através de um processo seletivo interno, a Marinha indique os soldados merecedores da formação, e que posteriormente, esse programa seja expandido também para o Exército. Aqui, a formação alia disciplina e capacidade técnica", detalha Freyre.

Segundo Freyre, as atividades do centro politécnico impactam positivamente o país por capacitarem tanto os alunos quanto os profissionais que trabalham no local.

"Nosso papel é ofertar cursos técnicos de longa duração e ampliar o portfólio de cursos de curta duração, além de formar quadros para a gestão do centro e conduzir os processos de formação dessas pessoas. Auxiliamos ainda na formação e adequação da base legal para que ocorram os cursos técnicos profissionais e integrados e monitoramos as atividades."

Esse monitoramento inclui também a avaliação dos egressos dos cursos técnicos, ação prevista para 2027, semelhante ao que já ocorre no Brasil. O processo vai avaliar tanto a empregabilidade dos alunos quanto a satisfação das empresas com os profissionais absorvidos pelo mercado.

