RECIFE Centro de Referência e Cidadania LGBTI+ completa 11 anos com oferta de serviços nesta sexta (29) O espaço receberá ações de cidadania, emprego e renda, além da Feijoada da Diversidade, música e bolo de aniversário. A celebração acontece até às 14h

Nesta sexta-feira (29), em comemoração ao aniversário de 11 anos do Centro Municipal de Referência e Cidadania LGBTI+ e também em alusão ao Dia da Nacional Visibilidade Lésbica, o espaço, que fica no Recife, recebe ações de cidadania, emprego e renda, além da Feijoada da Diversidade, música e bolo de aniversário. A celebração acontece até as 14h, é gratuita e aberta ao público.

A iniciativa faz parte da Caravana de Direitos para População LGBTI+, que teve início na segunda-feira (25), em celebração à história do centro, que integra a Secretaria de Direitos Humanos e Juventude (SDHJ) da Prefeitura do Recife.

"Celebrar 11 anos oferecendo serviços, cuidado e acolhimento reafirma que seguimos firmes no combate à discriminação e na construção de uma cidade cada vez mais inclusiva", destacou o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho.

Cidadania

Para quem está em busca de novas oportunidades, há recrutamentos e encaminhamentos para seleções de vagas de emprego e também para cursos de qualificação profissional. Os atendimentos são realizados por uma equipe da Agência de Emprego, da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife.

Além disso, o Expresso Recife, serviço vinculado à SDHJ, está no local para a emissão de documentos de RG. A 1ª via é emitida de forma gratuita, bastando levar a Certidão de Nascimento ou Casamento original, um documento com foto (original ou cópia), um comprovante de residência e o CPF.

O grupo também realiza encaminhamentos para emissões gratuitas de certidões de Nascimento, Casamento e Óbito. Nesses casos, será preciso apresentar o RG, bem como a versão original ou a cópia da certidão antiga (quando o beneficiário tiver).

Os atendimentos jurídicos, socioassistenciais e psicológicos, bem como o registro de denúncias de LGBTfobia, que fazem parte do dia a dia do Centro Municipal de Referência e Cidadania LGBTI+, também são realizados nesta sexta.

Além de feijoada e bolo, os participantes podem curtir o som da DJ Chell. O ator e humorista pernambucano Salário Mínimo também anima o evento.

Centro Municipal de Referêcia e Cidadania LGBTI+

Inaugurado pela Prefeitura do Recife em 2014, o Centro de Referência em Cidadania LGBT do Recife, que fica no número 86 da Rua dos Médicis, no bairro da Boa Vista, é um espaço de promoção da cidadania e garantia de direitos de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, habilitado a fornecer orientações sobre direitos humanos e prestar atendimento especializado a vítimas de discriminação e violência homofóbica.

Com equipe interdisciplinar, formada por agente de direitos humanos, psicólogo, advogado e assistente social, o centro de referência tem mais de 2,3 mil usuários cadastrados e realizou mais de 12 mil atendimentos. O equipamento fica na Rua dos Médicis, nº 86, Boa Vista, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h. Os contatos são: (81) 99488-6329 ou [email protected].

Com informações da assessoria.

