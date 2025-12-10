A- A+

Apoio Centro de Saúde Mental inaugura atendimento para mulheres vítimas de violência Novo equipamento oferece suporte psicológico, psiquiátrico e pediátrico

A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho inaugurou o Espaço Acolher, primeiro centro de saúde mental do município voltado exclusivamente para mulheres vítimas de violência e seus filhos. O equipamento passa a integrar a rede de proteção local.

Atendimento especializado e estrutura diferenciada

O centro conta com consultórios de psicologia, psiquiatria e pediatria, este último sendo um diferencial entre os municípios da região. O atendimento será realizado mediante encaminhamento pelos Centros de Referência da Mulher Eudina Sobral e Maria Purcina.

Prefeitura reforça política de proteção

Durante a abertura, o prefeito Lula Cabral destacou que o Espaço Acolher amplia a oferta de serviços voltados ao enfrentamento da violência. A Secretaria Executiva da Mulher reforçou que o espaço foi criado para oferecer escuta, orientação e acompanhamento contínuo.

Funcionamento e acesso

Localizado ao lado do Centro Especializado de Atendimento à Mulher Maria Purcina, o equipamento funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Serviço

Espaço Acolher

Endereço: Rua Dr. Washington Luiz, 27, Centro - Cabo de Santo Agostinho

Funcionamento: segunda a sexta, 8h às 16h

Acesso: mediante encaminhamento pelos Centros de Referência da Mulher

