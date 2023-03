A- A+

Covid-19 Centro de Vacinação contra Covid-19 no RioMar Recife tem movimentação intensa neste domingo (26) A Prefeitura do Recife iniciou, no sábado (25), a vacinação de reforço bivalente contra Covid-19 para novo grupo prioritário

A Prefeitura do Recife iniciou, no sábado (25), a vacinação de reforço bivalente contra Covid-19 para gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), profissionais da saúde que atuam em estabelecimentos da capital pernambucana e pessoas a partir de 12 anos com deficiência permanente. Todos devem ter tomado, no mínimo, duas doses do imunizante e ter recebido a última há, pelo menos, quatro meses.

Neste domingo (26), muitas pessoas do novo grupo prioritário agendaram a vacinação no Centro de Vacinação instalado no shopping RioMar, no bairro Pina, no Recife. A movimentação era intensa no local.

O profissional da saúde Arthur Tenório, 40, se sentiu aliviado e protegido ao tomar a dose de reforço. Ele relatou que irá tomar quantas vacinas forem necessárias.

Arthur Tenório tomou a dose de reforço bivalente contra Covid-19 no RioMar. Foto: Arthur Mota/ Folha de Pernambuco

"O importante é a gente se vacinar. Como profissional da saúde, eu acho que a gente tem que não só tomar pela própria proteção, mas também temos que dar esse exemplo às pessoas, mostrar que a gente confia nas vacinas, que a vacina é importante e quantas mais que vieram todos nós temos que tomar, sejam os profissionais de saúde ou a população em geral para todo mundo se livrar de uma vez dessa doença", disse Arthur.

No RioMar e nos shoppings Recife, em Boa Viagem; no Boa Vista, na área central da cidade e no Tacaruna, em Santo Amaro, além do além do Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes, em Casa Forte, a vacinação ocorre de domingo a domingo mediante agendamento no site ou aplicativo do Conecta Recife.

A partir desta segunda-feira (27), nas mais de 150 salas de vacina da Secretaria de Saúde do Recife, a imunização ocorrerá sem necessidade de marcação, de acordo com o dia em que é realizada a aplicação da vacina em cada unidade de saúde. Os horários de cada um podem ser conferidos em uma lista disponibilizada pela Prefeitura do Recife.

Documentação necessária

Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação, além de um comprovante de que já completou o ciclo vacinal. Serão aceitos tanto o cartão de vacinação como o Certificado Digital de Vacinação, disponível no Conecta Recife.

Caso o munícipe tenha concluído o esquema em outra cidade, também deverá apresentar um comprovante de residência e um documento que comprove a idade ou condição.

