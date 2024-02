Centro do Idoso de Areias deve retornar ao Estado de Pernambuco, determina TJPE

A- A+

Nesta terça-feira (6), o Tribunal de Justiça de do Estado de Pernambuco (TJPE) determinou a retomada do Hospital do Idoso de Areias, localizado na Zona Oeste do Recife, para a gestão estadual. O equipamento de saúde havia sido repassado ao município no final de 2022. A partir desta terça, a Prefeitura do Recife conta com dez dias para desocupar o prédio.





A manutenção da tutela antecipada passa a ser do Governo do Estado de Pernambuco, que deve usar o equipamento para prestar serviços à população.

“É importante para Pernambuco ter garantido esse direito, que permitirá à nossa rede de saúde prestar os serviços de assistência aos idosos”, afirmou a procuradora-geral do Estado, Bianca Teixeira.

Para a secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti, o equipamento terá papel fundamental na qualificação da rede própria do Estado, com relevância para idosos de diversos municípios pernambucanos.

“Vamos trabalhar para reabrir o Centro e entregar mais serviços à população”, reforçou.

Segundo a gestão da Secretaria, o equipamento poderá realizar milhares de atendimentos por ano, divididos em diversas especialidades médicas.

