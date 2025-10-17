Centro do Recife é tema de debate sobre revitalização urbana na próxima terça (21)
Evento é aberto ao público e reunirá arquitetos, estudantes, figuras públicas e artistas para uma conversa informal sobre o tema
Debater os caminhos da revitalização urbana e refletir sobre o direito à cidade no coração do Recife é o tema do próximo Kulturforum, que ocorre na próxima terça (21), às 19h, no Centro Cultural Brasil Alemanha (CCBA), no bairro da Boa Vista, na area central do Recife.
O evento é aberto ao público e reunirá arquitetos, estudantes, figuras públicas e artistas para uma conversa informal sobre o tema.
Leia também
• CTTU divulga esquemas de trânsito para eventos esportivos do final de semana no Recife
• Recife: com música e degustação, Casa Forte recebe Festival Cachaça na Praça neste sábado (18)
• Festival IEM promove inclusão e amor à natação no Recife neste sábado (18)
Para debater a temática, o CCBA receberá o gerente-geral de Desenvolvimento Urbano no Recentro, Pedro Guedes; a professora de Planejamento Urbano do curso de Arquitetura e Urbanismo e da Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da UFPE, Iana Ludermir Bernardino; coordenador da Feira Imperatriz das Artes, Odilon Lima; e o chefe da Unidade de Instrumentos Normativos do Patrimônio Cultural – DPPC/ICPSAntônio Félix Neto.
"O debate sobre o futuro do centro do Recife passa por uma questão-chave: o direito à cidade. Esse direito inclui o acesso democrático aos espaços urbanos, à infraestrutura, à mobilidade e à cultura. Nos becos e ruas do Bairro do Recife, onde o passado colonial convive com a arte urbana e a música pernambucana, ainda é possível encontrar sinais de resistência. Iniciativas culturais, o aumento de coworkings criativos e a presença de coletivos artísticos mostram que há vida no coração da cidade", afirmou a organização do evento.
Serviço Kulturforum– O centro do Recife ainda pulsa?
Revitalização urbana e o direito à cidade em debate
Data: 21 de outubro de 2025
Horário: 19h
Local: Centro Cultural Brasil Alemanha – R. do Sossego, 364 – Boa Vista, Recife – PE
Acesso: Aberto ao público interessado