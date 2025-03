Centro do Recife recebe eventos culturais, esportivos e turísticos nos próximos dias

A- A+

O bairro do Recife será palco de uma série de eventos culturais, esportivos e turísticos nos próximos dias, com o objetivo de movimentar a economia e atrair moradores e turistas. A programação conta com iniciativas da Prefeitura do Recife e eventos privados, incluindo apresentações musicais, oficinas, atividades esportivas e a chegada de navios internacionais ao Terminal Marítimo.

A chefe do Gabinete do Centro do Recife, Ana Paula Vilaça, destacou a importância dessas atividades para o desenvolvimento local.

“O bairro do Recife, com sua rica história e relevância cultural, tem se tornado cada vez mais um ponto de encontro para turistas e moradores. Os grandes eventos realizados aqui, como shows, festivais, feiras e celebrações culturais, são muito mais do que simples entretenimento, mas uma forma de transformar o desenvolvimento do local”, disse.

A programação tem início nesta terça-feira (18) com a chegada do navio MS Seven Seas Splendor, no Terminal Marítimo, seguido pelo Norwegian Star, na quinta-feira (20). Ambos são eventos privados. No sábado (22), o Paço do Frevo recebe o Observatório do Frevo, das 15h às 17h, e a oficina de construção de pandeiros com materiais recicláveis, das 14h às 17h. No mesmo dia, o grupo Pagunça celebra 30 anos de carreira com um show no Parador, em evento privado.

No domingo (23), a cidade contará com uma série de atividades esportivas e culturais. A partir das 7h, a Ciclofaixa de Turismo e Lazer estará disponível em toda a cidade. Na Avenida Rio Branco, acontecem a Pedalada Inclusiva, a partir das 8h, e o evento Fazendo Acontecer, das 8h às 13h. Também no domingo, a Caminhada das Águas, organizada pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), parte da sede da companhia às 8h. Encerrando a programação, o tradicional Espetáculo do Boi Voador será realizado no Marco Zero, às 18h.

Ana Paula Vilaça reforçou que os eventos impulsionam não apenas o turismo, mas também a economia da região:

“Restaurantes, lojas, pequenos comércios e até os vendedores informais se beneficiam diretamente dessa movimentação. Além disso, grandes eventos são uma excelente oportunidade para fortalecer os laços entre as famílias e a comunidade. Ao proporcionar momentos de lazer e diversão, conseguimos atrair pessoas de diferentes idades, promovendo a convivência familiar e incentivando o turismo local”.

A gestora também ressaltou o compromisso da Prefeitura em garantir que as atividades ocorram com segurança e acessibilidade:

“A Prefeitura do Recife tem se empenhado para que esses eventos aconteçam de forma segura, inclusiva e acessível a todos. E que venham, cada vez mais, apreciar o melhor que o coração da cidade do Recife tem a oferecer e que seja sempre um lugar vibrante e acolhedor”.

