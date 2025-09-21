A- A+

MEMÓRIA Centro Dom Helder Câmara é reinaugurado no Recife com acervo de 200 mil documentos Espaço preservará acervo histórico com manuscritos, imagens e documentos do "Dom da Paz"

O Recife ganhou, neste domingo (21), a nova sede do Centro de Documentação Dom Helder Câmara (CEDOHC), localizada no Edifício Arquiteto Zildo Sena Caldas, ao lado da Igreja das Fronteiras, no bairro da Boa Vista.

O espaço abrigará o acervo do arcebispo emérito de Olinda e Recife, conhecido mundialmente como defensor dos direitos humanos e da paz.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito João Campos, do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Victor Marques, do presidente da Fundação de Cultura do Recife, Marcelo Canuto, da secretária de Cultura do Recife, Milu Megale, além de outras autoridades e convidados.

"Dom Helder precisa ter a sua história preservada, mantida, sobretudo para ensinar as futuras gerações. Temos o compromisso de poder mandar um projeto de lei para a Câmara para perenizar isso, independente de quem esteja na gestão. Eu acredito que esse é um compromisso com a cidade, com uma instituição tão séria e tão importante, sobretudo em tempos desafiadores democráticos, para que nunca tenhamos nenhuma dúvida do caminho a seguir, e que possamos beber da nossa história para poder construir sempre um futuro melhor", afirmou João Campos.

O acervo do centro reúne mais de 200 mil páginas de manuscritos, 18 mil imagens, além de livros, vídeos, correspondências e documentos históricos que estavam sob a guarda da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) desde 2020, quando o prédio original foi invadido e vandalizado.

Agora, o material retorna ao espaço idealizado pelo próprio Dom Helder, garantindo preservação, pesquisa e acesso público.

A Prefeitura do Recife celebrou um convênio que prevê repasse anual de R$ 300 mil para assegurar a preservação do acervo e atividades do centro em prol da cidade.

A parceria contou ainda com apoio de diferentes secretarias municipais, incluindo o Programa Parceria, da Defesa Civil, e iniciativas culturais como o “Recife Sagrado” e o “Música na Igreja”.

"O povo que não conhece a sua história, que não tem memória, também não tem presente nem futuro. Esse espaço é para que as futuras gerações possam ter acesso à memória de alguém tão importante. Esse é o papel deste espaço: guardar a memória", destacou Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, que, na ocasião, fez uma benção na inauguração do espaço.

A inauguração foi marcada por uma celebração eucarística presidida pelo arcebispo em ação de graças pela trajetória do religioso.

Conhecido como o “Dom da Paz”, Dom Helder Câmara foi indicado quatro vezes ao Prêmio Nobel da Paz e marcou sua trajetória pela defesa dos mais pobres e pela luta contra as desigualdades sociais.

Sua atuação no Concílio Vaticano II e sua vida dedicada à justiça social inspiram até hoje novas gerações.

Recentemente, seu nome foi aprovado pelo Congresso Nacional para ser inscrito no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, aguardando sanção presidencial.

Com informações da assessoria de imprensa

Veja também