Centro e sul do Chile em alerta máximo pela chegada de chuvas intensas

A- A+

Seis regiões do centro e sul do Chile estão sob alerta máxima devido à chegada, nas próximas horas, da pior frente de vento e chuvas em quatro décadas, de acordo com as previsões da autoridade meteorológica.

O "alarme", o nível máximo de advertência à população emitido pela Direção Meteorológica do Chile, afeta as regiões de Coquimbo, no norte; Valparaíso e Metropolitana, no centro; e O'Higgins, Ñuble e Biobío, no sul.

Segundo a entidade, ocorrerão precipitações intensas "em um curto período de tempo" a partir da madrugada desta quinta-feira.

"Não há registro de que tenha sido emitido esse tipo de alerta para a região Metropolitana", disse o vice-ministro do Interior e Segurança, Manuel Monsalve, após presidir uma reunião do Comitê de Gestão de Risco de Desastres (Cogrid).

Monsalve anunciou a suspensão das aulas em toda a cidade de Santiago, onde vive quase metade da população chilena de 20 milhões de habitantes, bem como nas regiões de O'Higgins, Coquimbo, Valparaíso e Biobío.

As autoridades preveem a queda de entre 90 e 110 mm de água, além de ventos de até 90 km por hora.

Santiago registra em média 286 mm de chuva durante todo o ano e 80 mm em junho.

Este é o junho mais chuvoso em Santiago desde 1982, ano em que as chuvas causaram 15 mortes e cerca de 4.000 casas foram afetadas na capital, de acordo com registros oficiais.

Ruas inundadas

As chuvas castigam a região de Biobío há vários dias, situação que levou as autoridades a decretarem estado de catástrofe na terça-feira devido ao transbordamento de rios e inundação de ruas. Cerca de cinquenta moradores da área foram afetados pelas precipitações.

A delegada presidencial da região, Daniela Dresdner, afirmou à Rádio Bío Bío que esta é a pior tempestade "em cerca de 50 anos".

As autoridades de Viña del Mar estão em alerta para o possível colapso de um prédio de 12 andares e 200 apartamentos no setor de Reñaca. As chuvas deste fim de semana provocaram uma cratera de 15 metros de extensão e 30 metros de profundidade sob o edifício.

Cerca de 147 pessoas foram evacuadas nos últimos dias da área, incluindo moradores de prédios próximos.

"Todo mundo evacuou, por segurança", disse à AFP Sergio Silva, de 73 anos, morador do imóvel cuja maioria dos apartamentos é destinada para férias.

O prédio foi erguido em um campo de dunas de areia em frente à praia, uma área onde proliferaram apartamentos de luxo.

Em setembro, quatro prédios da área foram afetados por uma cratera. As obras de restauração seguem em andamento.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Israel mantém bombardeios em Gaza e EUA pressiona por trégua