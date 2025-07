A- A+

Agreste Centro Especializado de Reabilitação será construído em Caruaru, no Agreste atenderá a municípios como Garanhuns, Pesqueira, Gravatá, Santa Cruz do Capibaribe, entre outros, reduzindo a necessidade de ida a unidades na Região Metropolitana do Recife

O Governo de Pernambuco anunciou a ordem de serviço para construção de um Centro Especializado em Reabilitação (CER) na cidade de Caruaru, Agreste do estado.

Localizado no bairro Santa Rosa, próximo ao Hospital da Mulher do Agreste (HMG), a unidade também atenderá a municípios como Garanhuns, Pesqueira, Gravatá, Santa Cruz do Capibaribe, entre outros, reduzindo a necessidade de ida a unidades na Região Metropolitana do Recife.



Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, o Governo do estado informou que a empresa aprovada através da licitação para a construção do CER já pode começar o serviço. O prazo de conclusão é de 12 meses, contando a partir da data de início da obra.

A construção do CER foi anunciada pela governadora Raquel Lyra, que também assinou, nessa quinta (11), outras duas ordens de serviço para a pavimentação de ruas da cidade e autorizou a abertura de duas licitações para obras na via de acesso ao abatedouro municipal e quatro vias em Murici, na zona rural do município.

Para as obras de pavimentação, o prazo de conclusão é de cinco meses.

Centro Especializado em Reabilitação (CER)

O CER tem como objetivo ampliar o acesso à atenção especializada para pessoas com deficiência física, auditiva, visual, intelectual e com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de outras neurodiversidades.

Além da sua equipagem, a construção da nova unidade contará com investimentos de R$ 11 milhões, com recursos do governo federal e contrapartida do governo estadual.

Entre os serviços oferecidos, estarão fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia.

De acordo com a secretária de Saúde, Zilda Cavalcanti, todos os municípios próximos poderão contar com mais de 6 mil atendimentos por mês.

No Diário Oficial do Estado dessa quinta, também foi aberta a licitação para a construção de um CER no município de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

"Reforçando a infraestrutura do interior, você se aproxima das pessoas que precisam e desafoga a infraestrutura da Região Metropolitana do Recife. Essa interiorização vem sendo feita com muita força. Esperamos com isso atender melhor o cidadão que tanto precisa”, ressaltou o secretário de Projetos Estratégicos, Rodrigo Ribeiro.

Obras viárias

Os investimentos para as obras viárias em Caruaru vão somar quase R$ 10 milhões. As ordens de serviço são destinadas a 10 ruas em áreas da zona rural do município, com o objetivo de promover o desenvolvimento urbano.

Já as licitações vão contratar uma empresa de engenharia para a obra na via de acesso ao abatedouro municipal, que possui uma extensão total de 3.990 metros. Outra licitação é para intervenções em Murici, que somam uma área de pavimentação de 1.810,97 metros quadrados.

A contratação tem como meta principal oferecer melhorias nas vias que beneficiarão diretamente as comunidades atendidas, por meio da execução de serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica, sinalização, entre outros.

