Centro Especializado em Reabilitação do Imip comemora 15 anos com evento nesta terça-feira (28)

Espaço atua no cuidado e na reabilitação de pessoas com deficiência e atende aproximadamente 2.500 usuários por mês

Centro Especializado em Reabilitação do Imip comemora 15 anos com evento nesta terça-feira (28) - Foto: Imip/Divulgação

O Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) completa 15 anos de atuação com o cuidado e a reabilitação de pessoas com deficiência nesta terça-feira (28).

Para comemorar a data, um evento será realizado no Teatro do Imip, a partir das 10h. A programação contará com mesa de abertura com a presença da direção da instituição, além de apresentações musicais e de dança protagonizadas por pacientes do centro.

Ao longo de sua trajetória, o CER IV consolidou-se como um polo de excelência em reabilitação, promovendo mais inclusão, autonomia e dignidade para os pacientes, com atendimento humanizado feito por uma equipe multiprofissional.

O setor atua em quatro áreas: física, intelectual, auditiva e visual, atendendo adultos e crianças com paralisia cerebral, mielomeningocele, síndromes congênitas, cegueira e baixa visão, perda auditiva severa ou completa, autismo, demências, lesão medular, entre outras condições clínicas. 

Mensalmente, o serviço atende aproximadamente 2.500 usuários, entre avaliação, tratamento de reabilitação e oficina ortopédica, resultando em mais de 8 mil atendimentos mensais.

“O nosso centro desempenha um importante papel na reabilitação das pessoas com deficiência, promovendo melhora funcional, autonomia e inserção social. Nosso serviço conta atualmente com mais de 50 profissionais envolvendo assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, musicoterapeuta, pedagogos e terapeutas ocupacionais”, destacou Marcela Oliveira, coordenadora do centro.

Serviço
Evento de 15 anos do Centro Especializado em Reabilitação do Imip
Data: Terça-feira (28 de outubro)
Horário: 10h
Local: Teatro do Imip (R. dos Coelhos, 300 - Boa Vista, Recife - PE, 50070-902)

Com informações da assessoria.

