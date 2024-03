Centro garante aulas gratuitas de pilates para idosos na Zona da Mata Norte

A- A+

O Centro de Desenvolvimento Integral em Lagoa de Itaenga (CEDILI) localizado na Mata Norte de Pernambuco, tem apostado na melhoria da qualidade de vida dos idosos por meio das aulas de pilates. Através do Projeto Comunidade Meu Lugar – Envelhecer Bem, as sessões são realizadas duas vezes por semana, beneficiam um grupo de 68 pessoas e ajudam no combate ao sedentarismo, na prevenção de quedas e na melhoria da qualidade de vida dos participantes. Os beneficiários moram na comunidade do Matadouro, na periferia do município.

Para a diretora do CEDILI, Denise Soares, o envelhecimento, que muitas vezes é acompanhado de limitações físicas e diminuição da mobilidade, o pilates é essencial para explorar caminhos que promovam a saúde, o bem-estar e a vitalidade dos idosos.

“Além das vantagens físicas, o pilates também nutre uma sensação de poder e confiança. Muitos dos idosos chegam às nossas sessões sentindo-se apreensivos quanto às capacidades de seus corpos, mas descobrem uma nova resiliência e autoconfiança”, ressalta.

De acordo com Ângela Lopes, fisioterapeuta responsável pelas sessões, estão entre os objetivos capacitar os participantes com maior equilíbrio, força e flexibilidade, promovendo um estilo de vida mais saudável. “Queremos mitigar o risco de quedas, aumentar a força e a flexibilidade, facilitando assim uma maior liberdade de movimentos", pontua a fisioterapeuta.

A idosa Naide Leite, atesta o impacto imediato das aulas de pilates, citando uma melhora na sua condição física após a sessão inaugural, no dia 14 de março. Refletindo sobre sua experiência, Naide conta: “A primeira aula fez uma diferença significativa para mim; minha dor diminuiu consideravelmente e já senti uma mudança positiva”, conclui.

ONG

O CEDILI é uma instituição social sem fins lucrativos e desenvolve atividades socioeducativas para crianças, jovens adulto e idosos. O centro também tem desempenhado um pepel importante na reurbanização da comunidade do Matadouro, em Lagoa de Itaenga, com a participação da população e o financiamento de grandes empresas.

