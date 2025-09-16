A- A+

Educação Ambiental Centro Josué de Castro promove projeto de formação para alunos de escola da Rede Estadual de Ensino Programação ocorre nesta quarta-feira (17) e inclui exposição guiada, palestra temática e exibição de curta metragem

O Centro Josué de Castro, localizado no bairro da Boa Vista, área central do Recife, promove nesta quarta-feira (17) mais um dia de programação do Projeto de Formação para jovens em Educação Ambiental e Cidadania.

A partir das 8h30, o projeto realiza uma exposição guiada sobre a obra do cientista pernambucano Josué de Castro para os alunos do Ginásio Pernambucano.

Durante a programação, que segue até às 12h, os estudantes do colégio também serão contemplados com uma palestra temática e a exibição de um curta metragem.

O Projeto de Formação para jovens da rede pública tem ações destinadas a fomentar a educação ambiental nas escolas de Pernambuco, tendo como referencial a atualização da obra de Josué de Castro, referência mundial nos estudos sobre fome, meio ambiente e sustentabilidade.

A iniciativa, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do estado de Pernambuco, tem como objetivo sensibilizar e capacitar gestores, professores e jovens da rede pública e de organizações da sociedade civil em temas ligados à educação ambiental, segurança alimentar e cidadania.

Além da visita dos alunos do Ginásio Pernambucano, o projeto já tinha realizado atividades com os estudantes do Colégio Arraial Novo Bom Jesus, do Recife, e do Colégio Pio XII, de Camaragibe.

O projeto conta com uma programação composta por exposição de 18 painéis ilustrados, oficinas temáticas, debates, projeção de filmes e atividades práticas, sempre com base no pensamento de Josué de Castro, referência mundial nos estudos sobre fome, meio ambiente e sustentabilidade.

Com informações de assessoria

Serviço:

Local: Centro Josué de Castro – Rua São Gonçalo, 118, Boa Vista, Recife

Data: 17 de setembro (quarta-feira)

Hora: 08:30h às 12h



