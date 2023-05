A- A+

Saúde Centro Médico da Alepe é reaberto com ampliação de atendimentos Funcionários, prestadores de serviço e dependentes serão atendidos no local

A Assembléia Legislativa de Pernambuco (Alepe) reabre, nesta quarta-feira (31), o Departamento Médico da Casa. Após melhorias nas instalações, novos médicos contratados e novas especialidades ofertadas, o centro médico vai passar de uma média de 400 atendimentos por mês para 2700.

A reabertura vai acontecer às 11h na rua Das Fronteiras, 83 - por trás do Hospital Memorial São José- onde os atendimentos ocorrem.



O local visa atender funcionários da Casa, prestadores de serviço e dependentes. Também haverá uma cota para a população geral, vinda por indicação dos funcionários nesse primeiro momento.



Fora o aumento no volume de atendimentos nas especialidades já oferecidos, o local vai contar agora com novas especialidades como: ortopedia, reumatologia e neuropediatria.



Ações para o público geral também serão ofertadas no Centro Médico da Alepe. O primeiro movimento nesse sentido será feito em parceria com a Fundação Altino Ventura, para inscrição da população para exames oftalmológicos e tratamentos para doenças detectadas.



A abertura do centro também celebra o Dia Mundial Sem Tabaco. A casa receberá uma palestra sobre o tema no Auditório Ênio Guerra (quarto andar do Anexo I) e algumas ações, a partir das 9h30, com Adriana Velozo, presidente da Associação Pernambucana de Pneumologia.

