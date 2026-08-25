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CIDADANIA

Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBTI+ celebra 12 anos de atuação no Recife

Atividades incluem visita cultural, oficinas, serviços de saúde, homenagens e ações de cidadania e seguem até sexta-feira (28)

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Centro Municipal de Referência e Cidadania LGBTI+Centro Municipal de Referência e Cidadania LGBTI+ - Foto: Hélia Scheppa

O Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBTI+ do Recife (CMRC-LGBT) completa, no próximo sábado (29), 12 anos de atuação. A data, que também marca o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, será celebrada com uma programação especial, que começa nesta quarta-feira (26) e segue até a sexta-feira (28).

Promovidas pela Secretaria de Direitos Humanos e Juventude do Recife, as atividades comemoram a trajetória do equipamento e reforçam ações de acolhimento, garantia de direitos e cidadania para a população LGBTQIAPN+.

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Com o lema “Celebrar Conquistas e Fortalecer Direitos”, a programação será organizada nos eixos “Lazer, cultura e convivência”, “Saúde e bem-estar” e “Cidadania e Direitos”.

O centro fica na Rua dos Médicis, no bairro da Boa Vista, Centro do Recife, e receberá atividades voltadas aos usuários ao longo dos três dias de comemoração.

Na quarta-feira (26), os usuários participarão de uma visita guiada ao Centro de Referência do Audiovisual Pernambucano (Cena) e ao Cinema São Luiz.

Caravana de Direitos faz parte da agenda especial preparada para celebrar os 12 anos do equipamento municipalCaravana de Direitos faz parte da agenda especial preparada para celebrar os 12 anos do equipamento municipal. | Foto: Wagner Ramos/PCR

A programação segue na quinta-feira (27), com ações voltadas à saúde e ao bem-estar, incluindo Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), vacinação, corte de cabelo e limpeza de pele.

Na programação da sexta-feira (28), serão realizadas atividades de cidadania, saúde e cultura, com uma agenda que inclui a Caravana de Direitos, oficinas, apresentações culturais, homenagens e o tradicional corte do bolo, encerrando as comemorações pelos 12 anos de atuação do equipamento municipal.

Ao longo da trajetória, o centro já contabilizou cerca de 14 mil atendimentos e possui atualmente 3,8 mil usuários cadastrados.

Somente em 2026, foram aproximadamente 1,5 mil atendimentos, além do acolhimento de 408 novos usuários e da realização de mais de 200 encaminhamentos para serviços e políticas públicas.

“Celebrar os 12 anos do centro é reconhecer uma trajetória de acolhimento, proteção e garantia de direitos da população LGBTQIAPN+ do Recife. São milhares de pessoas que encontraram aqui um espaço de escuta e orientação, mas também caminhos para acessar serviços e políticas públicas", destacou o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho.

Entre as iniciativas desenvolvidas pelo equipamento está o acesso de mais de 60 usuários LGBTI+ em situação de vulnerabilidade ao Auxílio Acolhida, benefício destinado a contribuir com a manutenção da moradia e a proteção social de pessoas que enfrentam dificuldades para garantir a própria subsistência.

"Ao mesmo tempo em que celebramos tudo o que foi construído, seguimos avançando, qualificando o atendimento e fortalecendo cada vez mais essa rede de proteção e cidadania”, finalizou o secretário.

O centro também passou a utilizar o Prontuário Eletrônico, ferramenta que organiza os registros e permite acompanhar os atendimentos realizados.

Prontuário Eletrônico passou a integrar a rotina do Centro para organizar registros e qualificar o acompanhamento dos atendimentosProntuário Eletrônico passou a integrar a rotina do Centro para organizar registros e qualificar o acompanhamento dos atendimentos. | Foto: Wagner Ramos/PCR

O sistema também possibilita a produção de indicadores e dados qualificados, que podem contribuir para o planejamento e o aprimoramento das políticas públicas destinadas à população LGBTQIAPN+ do Recife.

Outra iniciativa é o Plano Individual de Atendimento (PIA), criado para fortalecer o acompanhamento de usuários que retornam ao serviço. A ferramenta permite à equipe técnica acompanhar cada trajetória de forma contínua, identificar novas demandas e qualificar os encaminhamentos para a rede de atendimento.

Confira a programação abaixo:

Quarta-feira, 26 de agosto
Lazer, cultura e convivência 

Quinta-feira, 27 de agosto
Saúde e bem-estar 

Sexta-feira, 28 de agosto
Cidadania e direitos 

 

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