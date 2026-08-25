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CIDADANIA Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBTI+ celebra 12 anos de atuação no Recife Atividades incluem visita cultural, oficinas, serviços de saúde, homenagens e ações de cidadania e seguem até sexta-feira (28)

O Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBTI+ do Recife (CMRC-LGBT) completa, no próximo sábado (29), 12 anos de atuação. A data, que também marca o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, será celebrada com uma programação especial, que começa nesta quarta-feira (26) e segue até a sexta-feira (28).

Promovidas pela Secretaria de Direitos Humanos e Juventude do Recife, as atividades comemoram a trajetória do equipamento e reforçam ações de acolhimento, garantia de direitos e cidadania para a população LGBTQIAPN+.

Com o lema “Celebrar Conquistas e Fortalecer Direitos”, a programação será organizada nos eixos “Lazer, cultura e convivência”, “Saúde e bem-estar” e “Cidadania e Direitos”.

O centro fica na Rua dos Médicis, no bairro da Boa Vista, Centro do Recife, e receberá atividades voltadas aos usuários ao longo dos três dias de comemoração.

Na quarta-feira (26), os usuários participarão de uma visita guiada ao Centro de Referência do Audiovisual Pernambucano (Cena) e ao Cinema São Luiz.

Caravana de Direitos faz parte da agenda especial preparada para celebrar os 12 anos do equipamento municipal. | Foto: Wagner Ramos/PCR

A programação segue na quinta-feira (27), com ações voltadas à saúde e ao bem-estar, incluindo Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), vacinação, corte de cabelo e limpeza de pele.

Na programação da sexta-feira (28), serão realizadas atividades de cidadania, saúde e cultura, com uma agenda que inclui a Caravana de Direitos, oficinas, apresentações culturais, homenagens e o tradicional corte do bolo, encerrando as comemorações pelos 12 anos de atuação do equipamento municipal.

Ao longo da trajetória, o centro já contabilizou cerca de 14 mil atendimentos e possui atualmente 3,8 mil usuários cadastrados.

Somente em 2026, foram aproximadamente 1,5 mil atendimentos, além do acolhimento de 408 novos usuários e da realização de mais de 200 encaminhamentos para serviços e políticas públicas.

“Celebrar os 12 anos do centro é reconhecer uma trajetória de acolhimento, proteção e garantia de direitos da população LGBTQIAPN+ do Recife. São milhares de pessoas que encontraram aqui um espaço de escuta e orientação, mas também caminhos para acessar serviços e políticas públicas", destacou o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho.

Entre as iniciativas desenvolvidas pelo equipamento está o acesso de mais de 60 usuários LGBTI+ em situação de vulnerabilidade ao Auxílio Acolhida, benefício destinado a contribuir com a manutenção da moradia e a proteção social de pessoas que enfrentam dificuldades para garantir a própria subsistência.

"Ao mesmo tempo em que celebramos tudo o que foi construído, seguimos avançando, qualificando o atendimento e fortalecendo cada vez mais essa rede de proteção e cidadania”, finalizou o secretário.

O centro também passou a utilizar o Prontuário Eletrônico, ferramenta que organiza os registros e permite acompanhar os atendimentos realizados.

Prontuário Eletrônico passou a integrar a rotina do Centro para organizar registros e qualificar o acompanhamento dos atendimentos. | Foto: Wagner Ramos/PCR

O sistema também possibilita a produção de indicadores e dados qualificados, que podem contribuir para o planejamento e o aprimoramento das políticas públicas destinadas à população LGBTQIAPN+ do Recife.

Outra iniciativa é o Plano Individual de Atendimento (PIA), criado para fortalecer o acompanhamento de usuários que retornam ao serviço. A ferramenta permite à equipe técnica acompanhar cada trajetória de forma contínua, identificar novas demandas e qualificar os encaminhamentos para a rede de atendimento.

Confira a programação abaixo:

Local: Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBTI+ do Recife

Endereço: Rua dos Médicis, 86 - Boa Vista, Recife

Telefone: (81) 99488-6329

Email: [email protected]

Quarta-feira, 26 de agosto

Lazer, cultura e convivência

Horário: 13h - Visita guiada no Centro de Referência do Audiovisual Pernambucano (CENA) e no Cinema São Luiz.

Quinta-feira, 27 de agosto

Saúde e bem-estar

Parceria: Secretaria de Saúde do Recife e Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife

Horário: 14h - Vacinação, auriculoterapia, orientação de saúde bucal, massoterapia, ventosaterapia, limpeza de pele e corte de cabelo.

Sexta-feira, 28 de agosto

Cidadania e direitos

Parceria: Secretarias da Mulher e de Saúde do Recife

Horários: 8h às 11h30 - Caravana de Direitos (emissão da nova Carteira de Identidade Nacional e encaminhamentos para a emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito).

9h às 11h30 - Oficina de Fotografia com a professora Fernanda Lima do Centro Marta Almeida.

9h - Oficina Cuidado da Saúde da População Lésbica, com Maria José, coordenadora distrital da Saúde LGBTI+ do Distrito Sanitário I.

12h - Feijoada

13h - Corte do bolo de aniversário

13h30 - Apresentações culturais: Grupo de teatro do Núcleo de Atividades Culturais (Nac) da Secretaria de Educação do Recife, Grupo Ballroom PE, Maracatu Xangô Alafin, Drag Queen Black Negona.

15h - Homenagens

15h30 - Corte do bolo de aniversário

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