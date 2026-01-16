Centro universitário do Recife abre vagas para mais de 20 formações gratuitas. Veja quais:
Ação acontece entre os dias 19 e 30 de janeiro, em áreas como Administração, Direito, Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Tecnologia
O Centro Universitário Tiradentes de Pernambuco (Unit) realiza, entre os próximos dias 19 e 30 de janeiro, o projeto Imersão Unit com 20 formações gratuitas, ministradas por professores mestres, doutores e especialistas. A iniciativa acontece no campus da instituição, ao lado do Geraldão, na Imbiribeira.
As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas, e devem ser feitas via formulário de cadastro disponível na página oficial do evento, no link: unit.br/imersao.
O objetivo da iniciativa é dinamizar a carreira, com conteúdos aprofundados, vivenciados de forma prática, atendendo profissionais que desejam se atualizar e estudantes que pretendem adquirir mais conhecimentos para ingressar ou ascender no mercado de trabalho ou ainda mudar de área de atuação.
Leia também
• Centro Universitário no Recife oferece cursos gratuitos voltados para a prática profissional
• Senac Recife abre matrículas para cursos de adestrador e banho e tosa em cães e gatos
• UFPE abre inscrições para cursos de especialização, mestrado e doutorado em diversas áreas
Imersão Unit
Serão oito dias envolvendo temas atuais nas áreas de Administração, Direito, Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Tecnologia.
Os participantes receberão um certificado digital ao final de cada atividade. O evento também contará com o campus tour, uma oportunidade de conhecer de perto os projetos, laboratórios e infraestrutura da instituição. Dentro da programação, o setor de Carreiras irá oferecer orientações, teste vocacional e consultoria para quem quiser turbinar o currículo.
“O Imersão Unit é formação prática com foco na carreira. É busca por experiência e preparo para a carreira”, explica o reitor da Unit-PE, Diogo Galvão.
Confira a programação completa:
Dia 19/01 - das 19h às 21h30 - Direito do Consumidor na Prática: Prevenção de Golpes e Defesa de Direitos. Com Tatiana da Hora, professora e advogada, mestre em Direito pela UFPE. Mediadora Judicial pelo TJPE desde 2009. Conciliadora do PROCON/PE desde 2013. Coordenadora do Curso de Direito da Unit-PE.
Dia 20/01 - às 13h - Estética Integrativa: benefícios dos óleos essenciais nos tratamentos estéticos. Com Kyara Leite, profissional da área de Estética e Cosmetologia, com atuação em Cosmetologia Aplicada, Estética Integrativa e Terapia Estética Capilar.
Dia 20/01 - das 14h às 17h - Direito do Trabalho – “Mitos Trabalhistas: o que todo mundo acha que é verdade (e não é)”. Com Schamkypou Bezerra, professora e advogada trabalhista. Mestre em Direito. Vice-presidente da OAB-PE.
Dia 20/01 - das 14h às 17h - Clareamento Dental: Transformando Sorrisos com Segurança e Eficiência. Com Ana Cláudia Paegle, especialista em Saúde Pública e Mestre em Odontologia. Coordenadora e docente da Unit-PE. Dentista da Prefeitura de Recife.
Dia 20/01 - das 17h às 21h - Enfermagem: respondendo a questões de concurso sobre SUS. Com Gardenia Santos, Mestre em saúde. Docente da Unit-PE.
Dia 20/01 - das 18h às 21h - Hackeando Negócios: Do Cliente Ideal ao Modelo de Sucesso. Com Edgard Leonardo, economista, Mestre em Administração, especialista em Administração com Ênfase em Marketing, e Comércio Exterior, doutorando em Educação, Especialista em Estudos Prospectivos e Desenvolvimento da América Latina e Caribe.
Dia 20/01 - das 18h às 21h - Como fazer uma ficha técnica na cozinha. Com Widarlane Alves, Mestre em Bioquímica e Fisiologia, Nutricionista, Professora da Unit-PE.
Dia 20/01 - das 18h às 22h - O cérebro em risco: desvendando o "Brain Rot" na infância e adolescência. Com Giedra Marinho, psicóloga, neuropsicóloga, especialista em intervenções clínicas na infância e adolescência. Analista comportamental (ABA). Supervisora ABA. Mestre em educação para o ensino em saúde.
Dia 21/01 - das 9h às 11h30 - Laboratório de Empreendimentos de Sistemas de Softwares Inovadores. Com Arlindo Correia, Mestre em Design, Coordenador dos cursos de Tecnologia da Unit-PE.
Dia 21/01 - das 9h às 12h - Avaliação e conduta baseados em biomecânica. Com Marinilda Santana, professora do curso de Fisioterapia da Unit-PE nas disciplinas de Fisioterapia Aquática, Recursos Eletrotermofototerapêuticos, Recursos Manuais e Reumatologia.
Dia 21/01 - das 14h às 17h - Harmonização Orofacial (HOF): Estética e Função. Com Luciana Melo, especialista em HOF e Doutora em Odontologia.
Dia 21/01 - das 17h às 21h - Enfermagem: Interpretação de exames laboratoriais em saúde. Com Amanda Bernardinho, Doutora em Enfermagem, docente da Unit-PE.
Dia 21/01 - das 19h às 21h30 - Direito Administrativo – “Como o dinheiro público é gasto (e como não deveria ser)”. Com André Albuquerque, professor e advogado, Mestre e especialista em Direito pela UFPE.
Dia 22/01 - das 18h às 22h - Como Selecionar Instrumentos Eficazes para uma Avaliação Psicológica de Qualidade. Com Andréa Biazzati, psicóloga clínica, especialista em TCC, psicopatologia e Assistente técnica em perícia TRT e INSS. Mestranda em Biociências e Saúde e Professora da Unit-PE.
Dia 22/01 - das 19h às 22h - Informação Nutricional em rótulos: Como realizar?. Com Diego Leite, Doutor em Bioquímica e Fisiologia, Mestre em Engenharia Biomédica, especialista em Nutrição Esportiva, Professor da Unit-PE.
Dia 23/01 - das 8h às 12h - Anatomia Facial Estética: estruturas e funções. Com Wanessa Cabral, Tecnóloga em Estética e Cosmética, professora do curso de Estética e Cosmética da Unit-PE.
Dia 23/01 - das 13h às 17h - Avaliação antropométrica da criança. Com Tafnes Oliveira, Doutora e Mestre em Nutrição, Nutricionista, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica, Professora da Unit-PE.
Dia 26/01 - das 14h às 17h - Testes para prevenção de lesões de membros inferiores. Com Renata Soraya, Fisioterapeuta pela UFPE, Mestre em Psicologia Clínica, especialista em Traumato-ortopedia e professora da Unit-PE e coordenadora de pós-graduação da Interfisio/IDE.
Dia 27/01 - das 18h às 21h - Laboratório de Empreendimentos de Sistemas de Softwares Inovadores. Com Arlindo Correia, Mestre em Design, Coordenador dos cursos de Tecnologia da Unit-PE.
Dia 29/01 - das 18h às 22h - TCC Aplicada: Estratégias para Casos Clínicos. Com Kaasy Cavalcanti, Mestre em Psicologia, graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC).