Educação Centro universitário do Recife abre vagas para mais de 20 formações gratuitas. Veja quais: Ação acontece entre os dias 19 e 30 de janeiro, em áreas como Administração, Direito, Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Tecnologia

O Centro Universitário Tiradentes de Pernambuco (Unit) realiza, entre os próximos dias 19 e 30 de janeiro, o projeto Imersão Unit com 20 formações gratuitas, ministradas por professores mestres, doutores e especialistas. A iniciativa acontece no campus da instituição, ao lado do Geraldão, na Imbiribeira.

As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas, e devem ser feitas via formulário de cadastro disponível na página oficial do evento, no link: unit.br/imersao.

O objetivo da iniciativa é dinamizar a carreira, com conteúdos aprofundados, vivenciados de forma prática, atendendo profissionais que desejam se atualizar e estudantes que pretendem adquirir mais conhecimentos para ingressar ou ascender no mercado de trabalho ou ainda mudar de área de atuação.

Imersão Unit

Serão oito dias envolvendo temas atuais nas áreas de Administração, Direito, Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Tecnologia.

Os participantes receberão um certificado digital ao final de cada atividade. O evento também contará com o campus tour, uma oportunidade de conhecer de perto os projetos, laboratórios e infraestrutura da instituição. Dentro da programação, o setor de Carreiras irá oferecer orientações, teste vocacional e consultoria para quem quiser turbinar o currículo.

“O Imersão Unit é formação prática com foco na carreira. É busca por experiência e preparo para a carreira”, explica o reitor da Unit-PE, Diogo Galvão.

Confira a programação completa:

Dia 19/01 - das 19h às 21h30 - Direito do Consumidor na Prática: Prevenção de Golpes e Defesa de Direitos. Com Tatiana da Hora, professora e advogada, mestre em Direito pela UFPE. Mediadora Judicial pelo TJPE desde 2009. Conciliadora do PROCON/PE desde 2013. Coordenadora do Curso de Direito da Unit-PE.

Dia 20/01 - às 13h - Estética Integrativa: benefícios dos óleos essenciais nos tratamentos estéticos. Com Kyara Leite, profissional da área de Estética e Cosmetologia, com atuação em Cosmetologia Aplicada, Estética Integrativa e Terapia Estética Capilar.

Dia 20/01 - das 14h às 17h - Direito do Trabalho – “Mitos Trabalhistas: o que todo mundo acha que é verdade (e não é)”. Com Schamkypou Bezerra, professora e advogada trabalhista. Mestre em Direito. Vice-presidente da OAB-PE.

Dia 20/01 - das 14h às 17h - Clareamento Dental: Transformando Sorrisos com Segurança e Eficiência. Com Ana Cláudia Paegle, especialista em Saúde Pública e Mestre em Odontologia. Coordenadora e docente da Unit-PE. Dentista da Prefeitura de Recife.

Dia 20/01 - das 17h às 21h - Enfermagem: respondendo a questões de concurso sobre SUS. Com Gardenia Santos, Mestre em saúde. Docente da Unit-PE.

Dia 20/01 - das 18h às 21h - Hackeando Negócios: Do Cliente Ideal ao Modelo de Sucesso. Com Edgard Leonardo, economista, Mestre em Administração, especialista em Administração com Ênfase em Marketing, e Comércio Exterior, doutorando em Educação, Especialista em Estudos Prospectivos e Desenvolvimento da América Latina e Caribe.

Dia 20/01 - das 18h às 21h - Como fazer uma ficha técnica na cozinha. Com Widarlane Alves, Mestre em Bioquímica e Fisiologia, Nutricionista, Professora da Unit-PE.

Dia 20/01 - das 18h às 22h - O cérebro em risco: desvendando o "Brain Rot" na infância e adolescência. Com Giedra Marinho, psicóloga, neuropsicóloga, especialista em intervenções clínicas na infância e adolescência. Analista comportamental (ABA). Supervisora ABA. Mestre em educação para o ensino em saúde.

Dia 21/01 - das 9h às 11h30 - Laboratório de Empreendimentos de Sistemas de Softwares Inovadores. Com Arlindo Correia, Mestre em Design, Coordenador dos cursos de Tecnologia da Unit-PE.

Dia 21/01 - das 9h às 12h - Avaliação e conduta baseados em biomecânica. Com Marinilda Santana, professora do curso de Fisioterapia da Unit-PE nas disciplinas de Fisioterapia Aquática, Recursos Eletrotermofototerapêuticos, Recursos Manuais e Reumatologia.

Dia 21/01 - das 14h às 17h - Harmonização Orofacial (HOF): Estética e Função. Com Luciana Melo, especialista em HOF e Doutora em Odontologia.

Dia 21/01 - das 17h às 21h - Enfermagem: Interpretação de exames laboratoriais em saúde. Com Amanda Bernardinho, Doutora em Enfermagem, docente da Unit-PE.

Dia 21/01 - das 19h às 21h30 - Direito Administrativo – “Como o dinheiro público é gasto (e como não deveria ser)”. Com André Albuquerque, professor e advogado, Mestre e especialista em Direito pela UFPE.

Dia 22/01 - das 18h às 22h - Como Selecionar Instrumentos Eficazes para uma Avaliação Psicológica de Qualidade. Com Andréa Biazzati, psicóloga clínica, especialista em TCC, psicopatologia e Assistente técnica em perícia TRT e INSS. Mestranda em Biociências e Saúde e Professora da Unit-PE.

Dia 22/01 - das 19h às 22h - Informação Nutricional em rótulos: Como realizar?. Com Diego Leite, Doutor em Bioquímica e Fisiologia, Mestre em Engenharia Biomédica, especialista em Nutrição Esportiva, Professor da Unit-PE.

Dia 23/01 - das 8h às 12h - Anatomia Facial Estética: estruturas e funções. Com Wanessa Cabral, Tecnóloga em Estética e Cosmética, professora do curso de Estética e Cosmética da Unit-PE.

Dia 23/01 - das 13h às 17h - Avaliação antropométrica da criança. Com Tafnes Oliveira, Doutora e Mestre em Nutrição, Nutricionista, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica, Professora da Unit-PE.

Dia 26/01 - das 14h às 17h - Testes para prevenção de lesões de membros inferiores. Com Renata Soraya, Fisioterapeuta pela UFPE, Mestre em Psicologia Clínica, especialista em Traumato-ortopedia e professora da Unit-PE e coordenadora de pós-graduação da Interfisio/IDE.

Dia 27/01 - das 18h às 21h - Laboratório de Empreendimentos de Sistemas de Softwares Inovadores. Com Arlindo Correia, Mestre em Design, Coordenador dos cursos de Tecnologia da Unit-PE.

Dia 29/01 - das 18h às 22h - TCC Aplicada: Estratégias para Casos Clínicos. Com Kaasy Cavalcanti, Mestre em Psicologia, graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC).

