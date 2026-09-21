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Serviços Centro Universitário do Recife promove semana de serviços gratuitos à população até sexta-feira (25) Público pode aproveitar atividades sociais gratuitas a partir desta segunda-feira no Centro Universitário Tiradentes (Unit)

O Centro Universitário Tiradentes (Unit), na Imbiribeira, na Zona Sul do Recife promove uma semana de atividades sociais gratuitas para o público a partir desta segunda-feira (21).



Até a sexta-feira (25), a comunidade poderá fazer consultas médicas, palestras sobre saúde, educação alimentar e nutricional, ações educativas, atividades para a memória, oficinas práticas, roda de conversa e musicoterapia.



Outras opções disponíveis são orientações contábeis e fiscais, aromaterapia, higienização facial e cuidados com a pele.

A Semana da Responsabilidade Social também incentiva a realização de doações de sangue, com campanha em parceria com a Fundação Hemope, e arrecadação de doações ao Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer (GAC-PE).



O evento reforça a importância da responsabilidade social na formação acadêmica e profissional, incentivando a participação ativa dos alunos em projetos que geram benefícios à comunidade e impactam diretamente a qualidade de vida da população.

“São ações que evidenciam o papel da instituição na promoção de iniciativas de impacto social, fortalecendo a conexão entre a comunidade acadêmica e a sociedade e inclusão social”, ressalta o coordenador de Pesquisa e Extensão de Unit, Mário Gouveia.

A expectativa é atender 250 pessoas com os diversos serviços durante o evento, que conta ainda com parceria da Secretaria de Saúde do Recife, que vai oferecer atendimentos de Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia e Dermatologia.



Além de alguns serviços previamente agendados, o atendimento é feito por ordem de chegada.

Outras informações podem ser fornecidas através do WhatsApp (81) 99869-2945.

O campus da Unit está localizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, nº 3905, na Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.



Confira a programação completa:

Segunda-feira (21)

14h às 16h – Ação Educativa em Saúde Bucal para idosos e cuidadores e Oficina Prática para Uso de Celular e Prevenção contra golpes online e segurança digital.

19h às 21h – Roda de conversa aberta ao público sobre saúde mental e os impactos das atividades universitárias na vida dos estudantes.

Terça-feira (22)

8h às 11h – atividades lúdicas, motoras, cognitivas e funcionais voltadas à população idosa e a pessoas com alterações de memória, além de orientações e acolhimento para familiares e cuidadores.

9h às 11h – Musicoterapia para adolescentes, adultos e idosos da comunidade do entorno.

13h às 16h – consultas de Pediatria, clínicas, dermatológicas e uma oficina de grupo de gestantes, com elaboração do Plano de Parto e atividade de arte.

18h às 19h30 – orientações gratuitas para pessoas físicas, microempreendedores individuais (MEIs) e pequenos negócios como regularização de CPF, Imposto de Renda, malha fiscal, restituição, eSocial Doméstico, emissão de certidões e documentos de arrecadação, além de apoio na abertura, alteração e encerramento de MEI, emissão de guias e esclarecimentos sobre obrigações fiscais.

19h às 21h – palestras sobre envelhecimento saudável, funcionalidade, alimentação, prevenção de agravos, longevidade e saúde mental da pessoa idosa, incluindo aspectos relacionados ao Setembro Amarelo.

Quarta-feira (23)

7h às 8h e 18h às 19h –jogo de perguntas e respostas, distribuição de brindes e espaço para arrecadação de doações destinadas ao GAC-PE.

18h às 19h30 – orientações gratuitas para pessoas físicas, microempreendedores individuais (MEIs) e pequenos negócios como regularização de CPF, Imposto de Renda, malha fiscal, restituição, eSocial Doméstico, emissão de certidões e documentos de arrecadação, além de apoio na abertura, alteração e encerramento de MEI, emissão de guias e esclarecimentos sobre obrigações fiscais.

9h às 11h30 – Quick Massage, Aromaterapia com Óleos Essenciais e Auriculoterapia para colaboradores e funcionários da instituição. Noite – higienização facial, com avaliação inicial e orientações sobre cuidados básicos com a pele.

Quinta-feira (24)

8h – campanha de doação de sangue em parceria com o Hemope.

14h às 17h – ação de educação alimentar e nutricional, com roda de conversa sobre alimentação saudável. Haverá atendimentos nutricionais.

17h às 18h – ação de conscientização sobre câncer de pulmão e câncer de coração.



19h às 21h – palestra sobre prevenção e conscientização dos cânceres de coração e pulmão.

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