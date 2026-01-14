A- A+

Educação Centro Universitário no Recife abre inscrições para cursos de férias gratuitos São ofertadas vagas para as áreas de saúde, TI, psicologia, engenharias, arquitetura, economia criativa e gestão

Entre 19 e 30 de janeiro, o Centro Universitário UniFBV Wyden oferece diversos cursos de férias gratuitos no Recife.

As inscrições já estão abertas e serão ofertadas vagas nas áreas de Saúde, Tecnologia da Informação, Psicologia, Engenharias, Arquitetura, Economia Criativa e Gestão.

Com uma programação multidisciplinar em diversas áreas do conhecimento, os interessados (entre estudantes e profissionais) podem escolher os cursos alinhados com os seus objetivos acadêmicos e profissionais.

As atividades serão realizadas no campus do centro universitário, localizado na Rua Jean Émile Favre, 422, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana.

Veja os cursos disponíveis

Em saúde, serão disponibilizados cursos que abordam práticas clínicas e hospitalares até temas relacionados à estética, atividade física e saúde mental.



Já em TI, a programação oferece conteúdos como criptografia clássica, desenvolvimento na web, programação em Python com Pygame e Data Science na prática, com foco em visualizações de dados.

Nos diversos cursos das engenharias, serão incluídas atividades práticas em laboratório, metrologia aplicada ao setor automotivo, instrumentação elétrica, sensoriamento remoto, entre outros. Para arquitetura, os interessados poderão aprofundar conhecimentos em representação gráfica e na influência de cores.

Em Gestão, serão apresentados temas alinhados às demandas atuais do mercado. Na psicologia, os cursos abordam temas como neuropsicologia, psicofarmacologia, transtornos bipolares, entre outros.

Para economia criativa, a programação oferece oficinas e laboratórios práticos em design gráfico, moda, produção audiovisual e debates sobre o impacto da inteligência artificial na comunicação.

Ao fim do curso, os inscritos receberão um certificado de conclusão.



