Centro Universitário no Recife oferece cursos gratuitos voltados para a prática profissional

Entre os dias 19 e 30 de janeiro, o Centro Universitário UniFBV Wyden, localizando na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, oferecerá diversos cursos gratuitos de férias, com uma programação ampla e voltada para a prática profissional.

Todas as atividades serão presenciais e acontecem no campus do centro universitário, localizado na Rua Jean Émile Favre, nº 422. As inscrições devem ser realizadas por meio do link https://abrir.link/AXzLf. Além disso, os participantes receberão certificados ao final dos cursos.

Há opções de cursos nas áreas de Saúde, Tecnologia da Informação, Psicologia, Engenharias, Arquitetura, Economia Criativa e Gestão.

Programação

A programação é multidisciplinar e contempla diversas áreas do conhecimento, permitindo que estudantes, profissionais e demais interessados escolham cursos alinhados aos seus objetivos acadêmicos e de carreira.

Na área da Saúde, os participantes poderão se inscrever em cursos que abordam desde práticas clínicas e hospitalares até temas relacionados à estética, atividade física e saúde mental.

Já em Tecnologia da Informação, a programação reúne conteúdos atuais e aplicados, como criptografia clássica, desenvolvimento web com Bootstrap, programação em Python com Pygame e Data Science na prática, com foco em visualização de dados.

Os cursos de Engenharias incluem atividades práticas em laboratório, metrologia aplicada ao setor automotivo, instrumentação elétrica, sensoriamento remoto, matemática computacional com Octave e conceitos práticos de ASG nas empresas, reforçando a integração entre teoria e aplicação no mercado de trabalho.

Atividades

Na área de Arquitetura, os participantes poderão aprofundar conhecimentos em representação gráfica e na influência das cores no comportamento humano, explorando aspectos técnicos e conceituais da profissão.

A programação de Gestão apresenta temas alinhados às demandas atuais do mercado, como Logística e ESG, além do perfil comportamental DISC, com foco em liderança e desempenho organizacional.

Na Psicologia, os cursos abrangem conteúdos como neuropsicologia, psicofarmacologia, transtornos bipolares, técnicas de entrevista, diagnóstico psicológico, intervenções em grupo, impactos do mundo digital e elaboração de projeto de conclusão de curso, com opções em diferentes turnos.

A Economia Criativa também integra a programação, com oficinas e laboratórios práticos em design gráfico, moda, costura industrial, produção audiovisual, upcycling, ilustração no Illustrator e debates sobre o impacto da inteligência artificial na comunicação.

