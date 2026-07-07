A- A+

EDUCAÇÃO Centro universitário no Recife oferta minicursos gratuitos nas férias Iniciativa acontece entre os dias 13 e 24 deste mês, no campus da Unit

O Centro Universitário Tiradentes (Unit) está com inscrições abertas para 18 minicursos gratuitos no período das férias, voltados para estudantes e profissionais de diversas áreas.

A inciativa acontece no campus da instituição, localizado na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, entre os dias 13 e 24 de deste mês. As atividades acontecem pela manhã, à tarde e à noite.

Entre as oportunidades, há oficinas e workshops disponíveis nas áreas de Direito, Psicologia, Nutrição, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Enfermagem, Odontologia, Tecnologia, Administração e Educação Física.

A grade de programação inclui desde tecnologias emergentes, como a aplicação de Inteligência Artificial na análise de dados para gestão, até habilidades comportamentais e práticas, como oratória, análise de riscos financeiros e estratégicos, fotografia odontológica, reaproveitamento de alimentos, reabilitação fisioterapêutica, interpretação de exames laboratoriais, e temas jurídicos sobre a responsabilidade civil do Estado.

As atividades serão realizadas em laboratórios, clínicas e salas de aula, e conduzidas por mestres, doutores e especialistas, como uma forma de aproximar os participantes da realidade do mercado.

Inscrições

As inscrições são gratuitas, porém limitadas, e devem ser realizadas por meio de formulário disponível no site da Unit.

A iniciativa é aberta tanto ao público geral quanto à comunidade acadêmica. Os participantes receberão um certificado digital ao final de cada atividade.

Veja também