Centro Universitário oferece dia com mais de 20 serviços gratuitos à comunidade

O Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG) promove na quarta-feira (06) mais uma edição do “UNIFG - de Portas Abertas”. Mamografia, avalição nutricional, regularização de Imposto de Renda, aferição de pressão arterial, campanha de vacinação, atendimento jurídico e odontológicos, teste de glicemia, emissão de segunda via de CPF, análise de patologia capilar e campanha de doações de animais, são alguns serviços que serão ofertados gratuitamente à comunidade. O mutirão ocorrerá no Campus Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, localizado na Rua Comendador José Didier, 27, Piedade, Jaboatão dos Guararapes. As atividades terão início às 9h e seguem até às 22h.

As ações serão desenvolvidas no hall da instituição. Pelo Centro Integrado de Saúde (CIS), serão oferecidos serviços como teste de glicemia, atendimento psicológico, acupuntura, ventosaterapia, terapias manuais, vacinação contra gripe, tétano e hepatite, testagens de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), avaliação e orientação nutricionais, mamografia, atendimento odontológico. O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) também oferecerá plantões com atendimentos jurídicos. Na ocasião, também ocorrerá regularização de Imposto de Renda e MEI, emissão de situação fiscal, título de eleitor e CPF, distribuição de mudas de plantas, dentre outros.

Durante o dia serão promovidas apresentações culturais. O primeiro grupo, o Maracatu do Grupo de Idosos do Sesc, se apresentará às 9h, já o segundo, Maracatu Infantil do Instituto Peró, será às 15h30.

Para participar da ação, os interessados não precisarão agendar, todos os atendimentos ocorrerão por ordem de chegada, contudo, é importante ficar atento que para participar dos serviços é preciso que a pessoa esteja portando documento oficial com foto. Já para os serviços de mamografia e odontológicos, serão ofertados, respectivamente, 60 e 48 vagas para atendimentos.



Avalição Nutricional - 09h00 - 22h00

Aculpulltura - 09h00 - 22h00

Ventosaterapia - 09h00 - 22h00

Terapias Manuais - 09h00 - 22h00

Aferição de pressão arterial - 09h00 - 22h00

Teste de Glicemia - 09h00 - 22h00

Orientações em IST - 09h00 - 22h00

Distribuição de preservativos - 09h00 - 22h00

Campanha de Vacinação - 09h00 - 22h00

Distribuição de Mudas de Plantas - 09h00 - 22h00

Massagem Corporal - 09h00 - 22h00

Análise de Patologia Capilar - 09h00 - 22h00

Mamografia 09h00 - 17h00

Atendimento Odontológico - 09h00 - 12h00

Atendimento jurídico - 09h00 - 22h00

Grupo de Mulheres - 09h00 - 22h00

Sala Tirando seu Stress - 09h00 - 22h00

Plantão Psicológico - 09h00 - 22h00

Emissão de Segunda Via de CPF 09h00 - 22h00

Regularização de Imposto de Renda - 09h00 - 22h00

Emissão de Situação Fiscal - 09h00 - 22h00

Regularização de MEI - 09h00 - 22h00

Emissão de Título de Eleitor - 09h00 - 22h00

Workshop Comida de Verdade - 14h00 - 18h00

Exposição sobre comunicação não violenta e meios consensuais de solução de conflitos-09h00 - 22h00

Lançamento do livro: A ética e a contabilidade: princípios e desafio -19h00 -22h00

Lançamento do livro: As ferramentas de gestão da qualidade e sua usabilidade no escritório de advocacia - 19h00 -22h00

Lançamento do livro: Captação e retenção de talentos - 19h00 -22h00

Lançamento do 3° volume do livro Na Roda da Humanidade (edição Agenda 2030)-19h00 -22h00

Lançamento da Revista Discursus Juridicus - 19h00 -22h00

Workshop Impasses do empoderamento profissional feminino: como combater - 17h00 - 19h00

Palestra: Trabalhando as emoções com intervenção psicológica lúdica-19h00 -22h00

Campanha de Doações de Animais- 19h00 -22h00

