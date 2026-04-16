Centro Universitário promove ações gratuitas de emissão de documentos na Zona Sul do Recife
Iniciativa fornece a emissão gratuita da segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, além de serviços do Conecta Recife
Duas ações sociais gratuitas voltadas à comunidade serão promovidas com a oferta de serviços de documentação civil no Recife.
As atividades ocorrem durante o mês de maio na sede do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da UNIFBV Wyden, localizada na Rua Jean Émile Favre, nº 422, na Imbiribeira, na Zona Sul da cidade.
A primeira ação será realizada no dia 7 de maio, das 13h às 16h, com emissão gratuita da segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, além de serviços do Conecta Recife, como agendamentos, emissão de IPTU e cadastro no Gov.br.
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Já a segunda ocorre no dia 25 de maio, das 11h às 17h, com emissão gratuita da segunda via do RG. Para solicitar o documento, é necessário apresentar certidão de nascimento ou casamento legível, CPF e comprovante de residência.
As iniciativas buscam facilitar o acesso da população a serviços essenciais de cidadania e são realizadas em parceria com a Prefeitura do Recife, a Emprel e a Secretaria de Direitos Humanos e Juventude do Recife, com apoio da Casa de Justiça e Cidadania.
Mais informações estão disponíveis por meio do telefone (81) 98245-7545.