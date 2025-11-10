A- A+

Arte Centro universitário recebe exposição coletiva gratuita em celebração ao Dia da Consciência Negra Iniciativa apresentará esculturas de mulheres negras produzidas pela arte-educadora Renata Guimarães e dos usuários do CAPS Davi Capistrano

O Centro Universitário UniFBV Wyden, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, será palco da III Exposição Coletiva Artística-Cultural no dia 19 de novembro, a partir das 8h.

A ação integra a programação do Dia da Consciência Negra, que é celebrado no dia 20 de novembro.

A exposição apresentará esculturas de mulheres negras produzidas pela arte-educadora Renata Guimarães, em conjunto com os usuários do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Davi Capistrano.

O momento tem a proposta de valorizar a arte como linguagem de afirmação identitária, memória e resistência, aproximando a comunidade acadêmica e o território das discussões sobre negritude e ancestralidade.

A iniciativa é realizada pela UniFBV, em parceria com o CAPS, Distrito Sanitário VI, Prefeitura do Recife e RAPS Recife, reunindo estudantes, docentes, profissionais e usuários dos serviços de saúde mental.



Para a gerente clínica do CAPS Davi Capistrano, Rose Queiroz, o evento é um convite ao diálogo e ao reconhecimento da diversidade cultural negra.

“Estaremos com uma exposição de esculturas de mulheres negras elaboradas pela nossa arte-educadora Renata Guimarães junto com os nossos usuários, também teremos oficinas de contação de história, além da participação dos cursos de Direito e Enfermagem, que estão engajados na discussão sobre identidade negra. O convite é aberto não só para os usuários do CAPS, mas para todas as pessoas que desejam conhecer e valorizar a consciência negra”, afirma.



A docente de Enfermagem da UniFBV Joana Maranhão, também destaca o significado da exposição.

“A UniFBV, em parceria com o Distrito Sanitário VI e o CAPS Davi Capistrano, está promovendo a terceira exposição coletiva artística-cultural, que é uma iniciativa que vem para valorizar a arte como expressão social, cultura e identidade. Esse evento integra a programação do Dia da Consciência Negra, um marco essencial para reafirmarmos a luta pela igualdade racial, reconhecermos a ancestralidade africana e fortalecermos a valorização das contribuições do povo negro para a história do desenvolvimento do nosso país”, reforça.



Programação da III Exposição Coletiva Artística-Cultural

Abertura – Concepção e vivência sobre o processo criativo das esculturas

Exposição das Esculturas

Oficina de Turbantes

Confecção de Bonecas Abayomi

Roda de Contação de História sobre ancestralidade, ritmo e expressão

Apresentação de Afoxé Capoeira e Danças Africanas

Serviço

III Exposição Coletiva Artística-Cultural – Consciência Negra

Endereço: Rua Jean Émile Favre, 422, Imbiribeira

Data: 19 de novembro

Horário: A partir das 8h

Evento gratuito e aberto ao público

