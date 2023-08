Centros de recrutamento são descobertos em operação anticorrupção na Ucrânia

A- A+

Cerca de duzentos centros de recrutamento foram encontrados na Ucrânia no marco de uma operação contra uma rede de corrupção que permitia evitar o alistamento neste país em guerra com a Rússia.

"As forças de ordem descobriram sistemas de corrupção em grande escala em quase todas as regiões do país (...). Atualmente, há mais de 200 registros", indicou a Promotoria ucraniana no Telegram.

Os investigadores suspeitam do "envolvimento de funcionários de órgãos de recrutamento, encarregados de exames médicos e sociais", afirmou.

Segundo elementos da investigação, os suspeitos "ajudaram cidadãos a obterem atestados de invalidez ou a serem declarados com incapacidades temporárias para adiar ou evitar o serviço militar".

No início do mês, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, demitiu os responsáveis regionais pelo alistamento militar para erradicar um esquema de corrupção que facilitava, inclusive, "o transporte ilegal de recrutas através da fronteira".

O presidente pediu que veteranos de guerra fossem encarregados dos trabalhos de alistamento, "já que não podem estar nas trincheiras por não terem boa saúde ou por mutilações".

Em julho, autoridades ucranianas anunciaram a prisão preventiva de um ex-responsável pelo recrutamento.

A Ucrânia, que há um ano e meio resiste à invasão russa, lançou no início de junho uma difícil contraofensiva no sul do país.

A luta contra a corrupção, um mal endêmico no país, é uma das condições da União Europeia para o avanço da candidatura da ex-república soviética para integrar o bloco.

