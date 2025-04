Centros TEA do Recife realizam Semana da Neurodiversidade para promover inclusão de crianças

A- A+

Em celebração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado nesta quarta-feira (2), os Centros TEA das Unidades Públicas de Atenção Especializada (UPAE) dos bairros Ibura, na Zona Sul do Recife, e Mustardinha, na Zona Oeste da Cidade, irão realizar a Semana da Neurodiversidade.

A iniciativa, que segue até a sexta-feira (4), busca promover a inclusão e fortalecer a rede de apoio às crianças autistas e suas famílias.

O evento irá oferecer uma programação especial com palestras, oficinas interativas, exposição de pinturas e networking entre profissionais da saúde, educadores e cuidadores.

“Momentos como esse são importantes para gerar inclusão, envolver a sociedade, difundir informação de qualidade e quebrar preconceitos. A experiência dos nossos quatro Centros TEA (Ibura, Mustardinha, Arruda e Madalena) mostra que o cuidado integral, com acesso a equipamentos e profissionais especializados, faz enorme diferença na vida da pessoa com TEA", diz a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque.

Marcado para esta quarta, o Fórum Interdisciplinar sobre Autismo será a principal ação do evento, que acontecerá no Centro TEA da UPA-E Ibura, das 8h às 10h.

O encontro contará com palestras como: “Avanços e desafios na inclusão de autistas” e “Boas práticas para o manejo dos sintomas mais evidentes”, além de roda de conversa com especialistas, que tirarão as dúvidas dos presentes, exposição de pinturas feitas pelas crianças e um momento especial de acolhimento para cuidadores.

Confira a programação completa do evento:

Quarta-feira (2)

8h às 10h: Fórum Interdisciplinar sobre Autismo (UPA-E Ibura)

8h às 11h: Exposição dos Materiais confeccionados durante oficina de Pintura (UPA-E Mustardinha)

Quinta-feira (3)

8h às 11h: Palestra Seletividade e Compulsão Alimentar (UPA-E Mustardinha)

Sexta-feira (4)

8h às 11h: Atividade Lúdica: Jardim Sensorial + Jardinagem (UPA-E Mustardinha)

Serviço

Centro TEA da UPAE Ibura

Endereço: Av. Dois Rios, 170, Ibura

Centro TEA da UPAE da Mustardinha

Endereço: R. Major Mario Portela, 279, Mustardinha.

