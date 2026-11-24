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Internacional CEO da Nvidia pede desculpas à equipe e diz que está em terapia Huang, que cofundou a Nvidia, renunciou em 11 de novembro após a revelação de seus relacionamentos extraconjugais: um com uma funcionária e outro com Alice Huang

O diretor-executivo da Nvidia, Jensen Huang, pediu desculpas nesta terça-feira (24) aos funcionários por violar o código de conduta da empresa e disse que estava fazendo terapia, um dia depois de ser reconduzido ao cargo de CEO, segundo informações divulgadas pela imprensa americana.

"Cometi erros terríveis", disse Huang durante uma reunião geral de uma hora na sede da empresa, em Santa Clara, na Califórnia, informou o The New York Times, após analisar uma transmissão ao vivo do encontro.

"Fui infiel a Lori e magoei meus filhos e, é claro, magoei todos vocês", afirmou, em referência à sua esposa há mais de 40 anos.

Huang, que cofundou a Nvidia, renunciou em 11 de novembro após a revelação de seus relacionamentos extraconjugais: um com uma funcionária e outro com Alice Huang, executiva de uma empresa cliente da Nvidia, sobre quem as autoridades americanas suspeitam ser uma agente da inteligência chinesa.

Um dia depois de o conselho de administração aprovar sua recondução ao cargo, na segunda-feira, Huang disse aos funcionários que não era "aceitável" ter violado um código de conduta cuja elaboração ele próprio havia ajudado a conduzir, informou o Times.

Ele também rejeitou as sugestões de que havia retornado ao cargo porque o presidente Donald Trump teria pressionado o conselho de administração. Segundo Huang, os conselheiros investigaram os fatos e receberam garantias do governo de que ele não representava uma ameaça à segurança nacional.

Trump, no entanto, declarou à CNBC na segunda-feira que havia mantido contato com o conselho sobre o retorno de Huang. "Conversei com eles, digamos assim", afirmou Trump. "E os convenci."

O The Wall Street Journal, citando pessoas familiarizadas com o assunto, informou que Huang agradeceu ao governo americano por ter concedido à Nvidia acesso rápido a informações de inteligência que ajudaram o conselho de administração a votar a favor de seu retorno.

Segundo o Journal, Huang afirmou durante a reunião que, a partir de agora, os funcionários que se reportam diretamente a ele enviarão avaliações sobre seu comportamento ao conselho de administração.

Huang também negou as informações que o descrevem como um chefe abusivo e rejeitou as acusações de que exerce um papel excessivamente centralizador na empresa que fundou há três décadas.

As ações da Nvidia caíam mais de 7% nas negociações da tarde.

A empresa não respondeu imediatamente a um pedido de comentários da AFP.

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