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Inteligência Artificial

CEO da OpenAI fará apresentação ao Conselho de Segurança da ONU

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu na quarta-feira (16) uma ação internacional coordenada para enfrentar os riscos da IA, diante do aumento das preocupações com os perigos da tecnologia

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Sam Altman, CEO da OpenAI Sam Altman, CEO da OpenAI - Foto: Yuichi Yamazaki/AFP

O CEO da empresa de desenvolvimento de inteligência artificial (IA) OpenAI, Sam Altman, fará uma apresentação ao Conselho de Segurança das Nações Unidas na próxima semana, durante o encontro anual de líderes mundiais para a Assembleia Geral da organização, informou a empresa nesta sexta-feira.

A reunião é organizada pela França, que ocupa a presidência rotativa do Conselho de Segurança, e acontecerá após os principais nomes da indústria terem indicado que uma desaceleração do desenvolvimento da IA poder ser necessária, por motivo de segurança.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu na quarta-feira (16) uma ação internacional coordenada para enfrentar os riscos da IA, diante do aumento das preocupações com os perigos da tecnologia. “A ação nacional é essencial. Mas a coordenação global também é indispensável”, disse a jornalistas.

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As preocupações com a segurança da IA aumentaram nas últimas semanas, com a saída de alguns funcionários de grandes empresas desenvolvedoras da tecnologia devido a receios relacionados a seus riscos.

O diretor-executivo da Anthropic, Dario Amodei, publicou pouco depois um ensaio no qual pediu cautela ao setor. “Devemos reduzir o ritmo em que estamos aprimorando as capacidades dos modelos de IA”, escreveu.

Altman e o magnata da tecnologia Elon Musk apoiaram a ideia, assim como Demis Hassabis, da DeepMind, do Google, que também pediu a criação de um órgão regulador mundial liderado pelos Estados Unidos.

Mas o presidente Donald Trump afirmou que os alertas sobre os riscos da IA são “uma farsa” e se opôs a uma supervisão mais rigorosa.

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