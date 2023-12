CEO da Rede Muda Mundo, Fábio Silva visita a Folha de Pernambuco e apresenta planos para 2024

A- A+

A Folha de Pernambuco recebeu, nesta sexta-feira (29), a visita do CEO da Rede Muda Mundo e idealizador da Casa Zero, Fábio Silva. Ele foi recepcionado pelo diretor Executivo do jornal, Paulo Pugliesi, e pela diretora Administrativa, Mariana Costa.

Durante o encontro, Silva detalhou os impactos gerados pela rede ao longo de 2023 e também apresentou os projetos e expectativas para o próximo ano.

Na ocasião, a diretora parabenizou o trabalho desenvolvido pela organização social. “Nós acreditamos muito no projeto”, disse. Pugliesi também frisou os frutos gerados a partir da atuação da Casa Zero. “O resultado está aí”, enfatizou.

Em 2023, a Casa Zero, considerada o primeiro shopping sociocultural do Brasil, beneficiou quase 400 famílias, muitas delas moradoras da comunidade do Pilar, localizada no Bairro do Recife, região onde funcionam tanto a sede da instituição quanto o edifício do jornal.

A expectativa é de que, no próximo ano, mais de três mil famílias sejam impactadas, inclusive com a ampliação dos territórios atendidos pela instituição. Para tanto, a organização contará com o aporte de novos patrocinadores.

“Nós vamos trazer o empresariado, quem tem recurso, quem quer ser filantropo, quem quer doar, quem quer apoiar, para perto disso tudo, dessa matriz chamada Rede Muda Mundo, de impacto, de inovação, mas de transparência, de governança e de gestão. E a gente vai continuar se conectando à gestão pública porque é lá que estão os números, na prefeitura, no Governo do Estado e no Governo Federal”, disse.

Escreva a legenda aqui Fábio Silva, idealizador da Casa Zero, durante entrevista na Rádio Folha - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuoc

O empreendedor social também participou do programa Folha Política, ancorado pelo radialista Jota Batista, da Rádio Folha.

Durante a entrevista, Fábio Silva ressaltou que um dos grandes projetos que tomará forma em 2024 será a expansão da Casa Zero para outras localidades, exportando o seu modelo de atuação como uma franquia social.

O planejamento é de que cinco novas unidades sejam instaladas ao longo do ano, duas delas com locais já confirmados. Uma unidade funcionará no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife, em parceria com o Grupo Cornélio Brennand, e a outra na cidade de Campina Grande, na Paraíba, em conjunto com o Parque Tecnológico do município.

Como explica o CEO, as franquias receberão o modelo de gestão da Casa Zero, incluindo as formas de atuação e de captação de recursos. “A nossa ideia em 2024 é inaugurarmos cinco Casas Zero. A gente vai fazer uma metodologia desde como construir literalmente os espaços, como trazer os parceiros para patrocinar. Nós vamos levar a metodologia para quem quiser causar impacto, transformação, na vida dos seus territórios, porque a gente transforma território, transformando a vida das pessoas do local”, conta.

Já em janeiro, a sede da instituição na Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife, deve receber uma Sala do Empreendedor, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A ideia é que os pequenos empreendedores recebam orientações e formações e saiam do local tendo aberto o seu próprio cadastro de Microempreendedor Individual (MEI).

“Nós estamos abrindo a Sala do Empreendedor do Sebrae na Casa Zero para todo mundo que participe de uma das oficinas de empreendedorismo, já saia com seu MEI de lá. Já possa empreender na feirinha da Casa Zero e da Rua do Bom Jesus todo sábado, todo domingo e todo feriado”, pontuou.

Outros projetos também ganharão vida em 2024. Entre eles, a criação de um Laboratório de Inovação, a instalação do Porto Social em um prédio revitalizado no Bairro do Recife e a organização de um evento social e cultural em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

“A gente quer fazer um grande evento que envolva as universidades, as escolas, as empresas, os vizinhos, o poder público do município, do estado, da federação, para a gente acelerar a agenda da sustentabilidade”, comentou Fábio.

Ele também reforçou que a iniciativa busca refletir sobre mudanças necessárias para uma sociedade com mais oportunidades, apresentando ações para alcançar tais objetivos.

“[Com os ODS], o pode mudar na vida de um cidadão comum? O que pode mudar na escola? O que pode mudar na educação do futuro, nas empresas? A gente quer falar sobre isso. Então, a gente quer juntar todo mundo em 2024, no primeiro semestre, para um grande evento na Ilha do Recife que envolva cultura, envolva música, envolva diversão, mas que fale sobre como é que a gente pode preservar esse planeta, como é que a gente pode cuidar da nossa cidade”, analisou.

Veja também

América do Sul Suprema Corte da Argentina vai analisar constitucionalidade de 'decretaço' de Milei