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Tragédia CEO de empresa de tecnologia morre após jato executivo cair, se partir em dois e pegar fogo no Texas Joshua Baer, de 50 anos, era uma figura central no crescimento de Austin como polo de tecnologia; avião operado pela NetJets voava do México para a capital texana

Joshua Baer, fundador e CEO da aceleradora de startups Capital Factory, sediada em Austin, morreu após um jato executivo Cessna 680A cair, se partir em dois e pegar foto em uma rodovia em Laredo, no Texas, na noite de terça-feira (16). Imagens feitas à luz do dia mostraram os destroços da aeronave na Loop 20, estrada onde ocorreu o acidente.

Em comunicado, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) informou: “Informações preliminares mostram que um jato executivo Cessna 680A operado pela NetJets caiu ao sul de Laredo, Texas, por volta das 22h, no horário local, na terça-feira, 16 de junho. Seis pessoas estavam a bordo.”

URGENTE - Jato privado cai no Texas pic.twitter.com/YVsVZx86Li — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) June 17, 2026

“A aeronave voava de San José del Cabo, no México, para Austin, Texas”, acrescentou a FAA.

Baer, de 50 anos, era um empreendedor conhecido no Texas por estar no centro da rápida transformação de Austin em um polo de tecnologia. Ele se descrevia como um “Austinpreneur”, em referência à capital do estado e ao entusiasmo em incentivar pessoas a empreender.

Ele fundou a Capital Factory, que se tornou uma importante empresa de capital de risco sediada em Austin, apoiando uma série de startups de tecnologia, de robôs a navios autônomos. A sede da companhia, no centro da cidade, fica em uma região que abriga escritórios de gigantes da tecnologia, como o Google.

Em sua página no LinkedIn, Baer aparecia usando uma camiseta preta e apontando para a mensagem: “Eu ajudo pessoas a largarem empregos.” Seu e-mail tinha uma identificação semelhante.

“Se você é da tecnologia ou não, há um buraco no coração de Austin hoje”, afirmou Thom Singer, CEO do Austin Technology Council, entidade que promove a indústria local de tecnologia, ao comentar a morte de Baer.

Baer dizia que sua estratégia de vida era: “Plante muitas sementes. Regue as de todos. Repita.” O reconhecimento público veio em 2023, quando o prefeito de Austin lhe entregou a chave da cidade, uma honraria cívica simbólica.

Bryan Chambers, cofundador e presidente da Capital Factory, descreveu o sócio como um “verdadeiro superconector”.

Baer estava a bordo do jato executivo que caiu na rodovia em Laredo depois que os pilotos relataram problemas mecânicos e pediram autorização para fazer um pouso de emergência em um aeroporto. Segundo seu perfil no LinkedIn, ele tinha mulher e três filhos. Não se sabe se os três jovens que sobreviveram ao acidente eram familiares dele.

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