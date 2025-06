CEO do Telegram dividirá herança entre 100 filhos

A- A+

O bilionário fundador e CEO do Telegram, Pavel Durov, pretende deixar sua vasta fortuna para os mais de 100 filhos que gerou, segundo entrevista concedida à revista francesa Le Point.

Durov afirmou ser pai oficial de seis crianças com três parceiras diferentes. Ele também começou a doar esperma há quinze anos e disse que mais de 100 bebês foram concebidos dessa forma. O empresário também deixou claro que não quer que seus filhos tenham acesso à herança por 30 anos.

De acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg, sua fortuna está estimada em US$ 13,9 bilhões.

— Quero deixar claro que não faço distinção entre meus filhos: há aqueles concebidos naturalmente e aqueles vindos das minhas doações de esperma — disse ele na entrevista à revista francesa.

— Todos são meus filhos e todos terão os mesmos direitos — afirmou.

O magnata de 40 anos é conhecido por seu comportamento por vezes provocador, como ao parabenizar seus 11,1 milhões de seguidores na Páscoa com uma publicação no Telegram onde aparece de torso nu. Ele faz 300 flexões seguidas de 300 agachamentos todas as manhãs e evita álcool, café e chá, conforme relatou na entrevista.

— Fiz meu testamento recentemente — revelou.

— Decidi que meus filhos não terão acesso à minha fortuna até que se passem trinta anos, a partir de hoje.

Com mais de 1 bilhão de usuários ativos, o Telegram é um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo. No ano passado, Durov foi acusado pelas autoridades francesas de ser cúmplice na facilitação de crimes por meio do app Telegram. Ele nega as acusações.

Nesta quinta-feira, Durov obteve uma decisão judicial que deve permitir maior liberdade para que o empresário viaje a Dubai. A partir de 10 de julho, o bilionário poderá permanecer na cidade por até duas semanas por vez, segundo uma autoridade do Ministério da Justiça da França. A decisão, que não foi tornada pública, foi divulgada primeiro pelo jornal Le Monde.

