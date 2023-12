Cerâmicas de hotel se soltam de fachada de prédio e caem em calçada em Caruaru

A- A+

Cerâmicas do Grande Hotel, localizado no Centro de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, se desprenderam da fachada do edifício e caíram na calçada, na tarde de terça-feira (19).

No momento da queda, ninguém passava pelo local e, segundo as primeiras informações, ninguém ficou ferido. O hotel, construído em 1977, teve as atividades encerradas no ano de 2020.

O incidente foi flagrado por câmera de segurança e as imagens logo repercutiram na cidade. O registro aponta que a queda das cerâmicas aconteceu por volta das 13h.

Ao g1 Caruaru, a Defesa Civil do município disse que o proprietário do hotel foi notificado para reparar as partes que poderiam cair. Após a realização do serviço, a via foi liberada.

