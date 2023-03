Ceratocone: como coçar os olhos em crise de renite quase levou influenciador a "ficar cego"

A- A+

O modelo e influenciador digital Juan Guedes, que acumula 3 milhões de seguidores em suas redes sociais, disse que está “ficando cego” por coçar muito os olhos. A afirmação assustou os fãs do rapaz cuja publicação já consta com mais de 800 mil curtidas. Ao procurar um oftalmologista, o jovem disse que quando tem crises de renite ele costuma esfregar as mãos nos olhos com frequência.

Apesar de parecer inofensivo, o simples ato pode causar vários problemas oculares, isso porque o órgão é extremamente sensível. Entre os principais riscos, estão: infecções das pálpebras, conjuntivites, infecções oculares e até mesmo o ceratocone, doença que foi diagnosticada no influenciador digital.

O que é a ceratocone?

A doença é caracterizada principalmente por causar alterações na estrutura da córnea e tornar a visão embaçada. Uma córnea normal tem formato arredondado, quase esférico, o que faz com que as imagens sejam focalizadas corretamente. Com ceratocone, ela passa a apresentar um encurvamento e afinamento progressivo.

Segundo especialistas na área, ela é desenvolvida, porque o atrito entre os dedos e a córnea podem causar traumas severos, deixando-as mais finas e fragilizadas. Aos poucos ela pode perder fibras e elasticidade levando a deformidade de seu formato arredondado.

Os médicos, entretanto, afirmam que como a condição não afeta o nervo óptico, é difícil dizer que ela pode causar a cegueira, porém se não tratada, pode progredir e deixar a visão extremamente prejudicada a ponto de dificultar as atividades diárias.

Sintomas

No H. Olhos, hospital referência em oftalmologia, por exemplo, cerca de 40% dos diagnósticos de pacientes atendidos nos ambulatórios de córnea são para a doença.

O oftalmologista Luiz Brito, especialista em transplante de córnea do H.Olhos, explica que embora 10% dos casos sejam hereditários, pessoas com doenças respiratórias e alérgicas podem desenvolver ceratocone devido ao ato de coçar constantemente os olhos.

Os principais sintomas da doença são visão borrada, embaçada e alta sensibilidade à luz. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar a progressão acelerada da doença. Além dos exames básicos, realizados no check-up oftalmológico anual, se houver suspeita da doença, é indicada uma tomografia de córnea. O exame permite fazer o mapeamento completo da córnea em apenas 15 minutos.

Tratamento

Em fase inicial, o tratamento envolve o uso de óculos. À medida que a doença avança, e o grau aumenta, é necessário trocá-los. A frequência com que isso ocorre depende do perfil de cada paciente e o estágio em que foi diagnosticado.

Uso de lente de contato especiais para ceratocone também pode ser uma alternativa quando o uso de óculos já começar a não oferecer uma boa qualidade de vida ao paciente. Por último, os médicos explicam que, em alguns casos é necessário fazer procedimentos cirúrgicos que permitem aumentar a resistência e a estabilidade da córnea ou ainda, em casos mais severos e grave, um transplante de córnea.

Veja também

Programa Nuclear Diretor da agência de energia atômica considera que conversas no Irã foram "construtivas"